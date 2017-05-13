بالصور: حفل تقاعد معلمي مدرسة الدغارير

بحضور مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة صامطة الأستاذ عبدالرزاق صميلي و رئيس شعبة القيادة المدرسية الأستاذ حسن كلاس والمشرف التربوي الأستاذ حسن عبدالله مشهور ومدير الاعلام التربوي بالادارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الاستاذ يحيى عطيف حيث احتفلت مدرسة الدغارير الابتدائية بتكريم ثلاثة من معلميها الافاضل الاجلاء بمناسبة تقاعدهم وهم كلاً من

الأستاذ عبده بن حسن عاكش دغريري والأستاذ منصور محمد منصور دغريري والأستاذ عبدالله يحيى عقار دغريري حيث حيث أقيم حفل في قصر المراسيم في قرية الدغارير وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلا بعد ذلك القرآن الكريم للأستاذ خالد مدحلي ثم كلمة لقائد المدرسة عبده إبراهيم دغريري وبعد ذلك قصيدة شعرية للشاعر أحمد حامظي تلى بعد ذلك عرض مرئي عن سيرة المحتفى بهم ومن ثم قصيدة للشاعر علي أحمد دغريري ثم كلمة لمساعد مدير مكتب التعليم الأستاذ عبدالرزاق صميلي ومن ثم كلمة المحتفى بهم ألقاها نيابةً عنهم الأستاذ عبده حسن عاكش دغريري ثم قصيدة شعرية للشاعر هادي عبده دغريري وفي الختام تم توزيع الهدايا المقدمة للمحتفى بهم ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة .