الاستاذ جابر بن شريف سليمان السلماني

يحوطك بأخلاقه وتواضعه وحسن تعامله، يألف بسرعة ويؤلف ، يدخل الى قلبك دون تردد أو ممانعة، وتشعر وكأنك تعرفه منذ زمن طويل، عرفته من اكثر من خمسين سنة، واقتربت منه اكثر في سن الشباب، وغبنا عن بعضنا حتى لا نلتقي الا لماما ، ومع ذلك لم يختلف أو يتغير، مازال هو هو، بطيبة قلبه، وبشاشة وجهه، وحلو حديثه، وصراحته وحدبه، وحسن اخلاقه وجميل تعامله، عصرته الحياة عصرا منذ نعومة اظفاره، وحرمته كثيرا من الحنان في جميع مراحلها، فقد ابتلي بفقد والديه مبكرا، احدهما بالموت ولا حيلة له فيه، والاخر لظروف البعد المكاني ولا معين له عليه، ورغم هذا الحرمان إلا انه اختط طريقه بنجاح، وكون له شخصية قوية مستقلة فاعلة، وسعى إلى جبر ما استطاع من كسر البعد والحرمان، فوفقه الله كثيرا ونال بفضل الله تحقيق كثيرا مما يؤمل ويسعى اليه.

الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، والموفق من نجح واعانه الله على تجاوز محنها، ولا يدري الانسان أين يكمن الخير في حياته، والصغير لا يدرك الا بحواسه المحدودة، ولكنه ان بلغ واكتمل عقله ، تبدت له امور حسنة كان يظنها غير ذلك، فبصلاح الوالدين يصلح الابناء ، ويوفقهم الله وييسر لهم من يعينهم ويدلهم على طرق الخير والفلاح (وكان ابوهما صالحا)، عندما انتزع من حضن امه صغيرا لم يكن يدرك الا ما قد فقده من حنان ماثل بكل معانيه في هذه الام، وهو يتصور إلى اليوم مشاعر امه وهو يغادرها ، فيتفطر قلبه ويسعى جاهدا إلى صلتها بعد موتها، ولكنه يرى اليوم جوانب مضيئة في تلك الظلمة والظلم الذي حاق به وبها، فقد صنعت منه رجلا واعيا متعلما نافعا، عسى الله ان يعوض هذه الام نعيما مقيما في جنات الخلد.

تغرب كثيرا قبل أن يدرك معنى الغربة، لأنه ليس بعد اغترابه عن امه صغيرا أي غربة، فقد انتقل من جبال الحشر طفلا حيث كانت ولادته إلى فيفاء ، ثم انتقل منها يافعا للدارسة إلى مدينة صامطة، ثم بعدها شابا الى مدينة الرياض دارسا وموظفا، ومنها الى مدينة ابها ليكمل دراسته وتخصصه، وينتقل بعد تخرجه معلما إلى الداير بني مالك، ثم تعود به الايام مستقرا في جبال الحشر، حيث كان مولده وطفولته المبكرة، ولما احيل للتقاعد لم يرضى عنها بديلا وبغيرها سكنا، فما زال هناك رفات من تركوه وتركهم صغيرا، رحمهما الله وغفر لهما، ورزقه برهما وصلته لهما، وجمعه بهما في دار الاخرة في الفردوس الاعلى من الجنة.

رجل عصامي بمعنى الكلمة، شق طريقه وصنع نفسه بكل عزيمة واصرار، صبر وعان وجاهد حتى هيء نفسه، وعمل بكل تفان واخلاص في عمله معلما واداريا ومربيا فاضلا، ومازال يبذل ويخدم في المجال التطوعي، مديرا للجمعية الخيرية بجبال الحشر، التي يؤسس لها لتسير على قاعدة ثابتة، تمول نفسها وتخدم اكبر شريحة في نطاق خدماتها، وفقه الله واسعده واعانه وسدده.

انه الاستاذ الفاضل/ جابر بن شريف سليمان السلماني الفيفي .

والده شريف بن سليمان بن علي بن مسعود بن حسن السلماني رحمه الله وغفر له، من اهل ذراع آل يحيى بن علي، وبيتهم يسمى اللحج، وبينهم صلة قرابة هم واهل الروحة ، عاش (شريف) كثيرا من ظروف الشقاء واليتم التي عاشها فيما بعد ولده جابر، حيث تيتم صغيرا هو واخته مريم بنت سليمان (ام موسى بن سليمان السلعي) رحمهما الله وغفر لهما، وامهما هي فاطمة بنت علوان السلماني (رحمها الله)، وبعد أن ولدا مات زوجها سليمان بن علي (رحمه الله)، فتزوجها السيد ضيف الله بن يحيى (رحمه الله)، وولد له منها كل من (علي وحسين وسعيدة) رحمهم الله، لذلك كانوا اخوة لهما من الام.

عاش شريف يتيما، واعتمد على نفسها كثيرا، ودرس وتعلم شيئا بسيطا في صغره، على حسب الامكانيات والظروف المتاحة، فكان يجيد قليلا قراءة القرآن والكتابة والقراءة، واتخذ له التجارة مهنة يسترزق منها، ولم تكن تجارته مستقرة في مكان ثابت واحد، لظروف الحياة البدائية السائدة حينها واحوال الناس الاقتصادية الصعبة، فكانت تجارته كمعظم الناس تقوم على التجوال والتنقل، فالتاجر يتتبع الاسواق في عموم محيطه، ودون ان يتخصص في سلعة معينة، فالتجارة حينها تقوم في الغالب على المقايضة والمبادلة، فلا يتوفر في ايدي الناس نقدا، وانما هي شراء سلع بسلع، فاذا احتاج اهل البادية إلى الحبوب والثياب والكماليات الضرورية، اشتروها بما يملكونه من المنتجات الزراعية أو الحيوانية، فالتاجر وسيط يناقل السلع من منطقة الى اخرى، فكان هذا ديدنه لا يترك سوقا في محيطه الا وله فيه نشاط، يتتبع الاسواق الكبيرة، ويجلب اليها ويجلب منها السلع المتنوعة، فكان لا يستقر في مكان واحد، ويبحث دوما عن السلعة المطلوبة التي يحتاجها الناس ليجلبها لهم، جائلا في اسواق اليمن المجاورة، كسوق الطلح وسوق حرض وميدي وزبيد والضيعة وغيرها، وفي اسواق المنطقة في العارضة وصبيا وابي عريش وعيبان والنفيعة وعرق والرقبة وجبال الحشر، وفي اسواق القبائل المجاورة من قحطان، في الفرشة وفي تهامة سراة عبيدة، فله جولاته المتعددة، وله جماله القوية التي لا ترتاح، تحمل كل جديد وتورده إلى حيث ما كان مطلوبا.

كبرت سنه قليلا وارهقه طول التجوال، فهو لا يكاد يرتاح، ولما طاب له المقام والاستقرار في جبال الحشر، قرر العيش فيها والقاء عصا التسيار، وتزوج فيها وقلص من حركاته قليلا، ورزقه الله بالولد، وعاش مرتاح البال سعيدا في حياته، ولكن النعيم في هذه الحياة لا يدوم ، فهي مبنية على الكدر والابتلاء، فقد استكمل ساعاته المحدودة، وعاجله الاجل تاركا زوجته وولديه جابر وشوقه، رحمه الله وغفر له.

واما امه فهي الفاضلة/ شارة بنت علي عاني الحريصي رحمها الله ، كانت امرأة مكلومة لم تهنأ بزوجها وحرمت من اولادها، فعندما توفي زوجها والد جابر وهو من منطقة اخرى ، وظروف الناس المعيشية الضنكة ، انتزع الابناء منها اقرباء الاب، وبقيت تندب حظها العاثر وتبكي اطفالها الايتام، ولكن ما باليد من حيلة، حتى انها من فرط شوقها اليهم، تقطع المسافات من جبال الحشر إلى جبال فيفاء، مشيا على الاقدام لعلها تظفر بنظرة تشفي غليلها، وقد تجدها واحيانا تواجه بالصدود، ويحكي من ذلك (انها ذات مرة رافقت بعض اهلها ممن يقصدون سوق النفيعة، وهي لا مقصد لها الا ان ترى فلذات كبدها، فيقول كنت طفلا غرا صغيرا قد نسيتها ولم اعد اذكرها، فكانت تتودد لي أن ادنو منها، وانا اجري مبتعدا عنها، حتى اعيتها الحيل فغادرت باكية حزينة، وبعدما كبرت واكتمل عقلي، وذكرت بتلك الحادثة، بكيت حزنا عليها، واحسست بمدى حنانها وشوقها واحباطها، رحمها الله وغفر لها)، اضطرت إلى الزواج بعد فترة، وتزوجت ورزقت بالعديد من الابناء والبنات، ولكن لا يعوض ولد عن اخر، فالام في قلبها مكان خاص لكل واحد منهم، والغائب يتسع مكانه والقلق عليه اكثر من الحاضر، اللهم عوضها برحمتك ومغفرتك وارفع من درجاتها عندك.

ولد لهذين الابوين الفاضلين في عام 1373هـ ، في بيت الضيعة في بقعة الطرف من جبال الحشر، وكان بكرهما حيث تلته اخته (شوقة أم خالد)، ولم يلبث ان توفي والده، وكان حينها يدرج في السنة الثالثة أو الرابعة، وحضر عمه حسين بن ضيف الله (رحمه الله)، وسائه حالهما والظروف المحيطة بهما، فأخذهما معه إلى فيفاء، حيث تكفل هو بتربية (جابر)، وضمه وانزله ضمن ابنائه ابراهيم ويحيى وعلي وموسى، رحم الله من مات منهم وحفظ بحفظه الباقين، واما اخته فقد تكفلت بتربيتها عمتهما شقيقة والدهما، (مريم بنت سليمان رحمها الله)، وبقيت معها إلى ان كبرت وتزوجت.

يحكي بعض ما اخبر به عن تلك النقلة في حياته، لتعطي ملمحا عن صعوبة الحياة، وقسوة القلوب احيانا، ورقت بعضها في جوانب اخرى، وهذه طبيعة البشر وطبيعة الحياة، فيقول ( كنت صغيرا جدا حينها، لا اعي كثيرا مما يجري حولي ، ولكن كما اخبرت فيما بعد، انه عند وصولي الى بيت عمي حسين المبداه، في ذراع آل يحيى علي ، استقبلتني الفاضلة فاطمة بنت يحيى شريف السنحاني (المخبط)، وكانت ربيبة لعمي قاسم بن سلمان علي مسعود(الروحة)، فاعتنت بي ونظفتني وبقيت لديها فترة، ثم انتقلت إلى بيت عمي حسين بن ضيف الله، فتولت العناية بي زوجته الفاضلة حالية بنت حسن سليمان، ام علي (رحمهما الله)، فكانت لي بمنزلة الام الحنون).

تعليمه:

اهتم عمه حسين بن ضيف الله بالعناية به وتعليمه، بل كانت هي مبررات احضاره له من جبال الحشر، فقد أنزله في منزلة اولاده، وبالذات اولاده الصغار (علي وموسى)، لأنهم كانوا في اعمار متقاربة، فتلقى مبادئ القراءة والكتابة علي يديه، في معلامته في بيته المبداه، في ذراع آل يحيى علي، وكانت من اكبر المدارس القائمة حينها في فيفاء، لنشاط معلمها وهمته واجتهاده، وهي احدى مدارس الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي (رحمه الله)، حتى انها في ايام ذروتها بلغ مجموع طلابها أكثر من تسعين طالبا، يعلمهم فيها القراءة والكتابة والقرآن الكريم، وبعض المبادئ في الفقه والتوحيد والحديث، فدرس فيها منذ أن وعى وادرك، فكان لا يخرج إلى فناء البيت صغيرا الا ويجدها مفتوحة مشرعة ابوابها امامه، فيجلس في البدأ متشجعا ضمن هولاء الطلاب، وقد ينصرف لا يعي كثيرا لصغر سنه، فلما ادرك واصبح مميزا داوم على ملازمة الدروس فيها، فتعلم منها الكثير تربويا وعلميا، وتعلم من المشاهدة والاحتكاك بالطلاب من كل الفئات والاعمار، ثم اجاد واتقن القراءة والكتابة، وحفظ كثيرا من سور القرآن الكريم، ولم يمضي طويل وقت حتى تقلصت مدارس فضيلة الشيخ القرعاوي، لتقلص دعم الدولة لها، بعدما انتشرت مدارس التعليم العام الحكومية (وزارة المعارف)، وقد سرى هذا التأثير على هذه المدرسة، بعدما تسرب غالب طلابها، وانتقل كثير منهم إلى المدرسة الابتدائية القائمة في النفيعة، وقد جاهد المعلم بكل طاقته على استمرار هذه المدرسة، وبذل جهودا مضاعفة في سبيل هذه الغاية، ولكن الامر اصبح شبه مستحيل.

لذا قرر بعد أن ايس من استمرارها ، اصطحاب بعض ابنائه الكبار (ابراهيم ويحيى) ، ومن رغب من طلاب المدرسة النابهين معه إلى مدينة صامطة، ليتزودوا فيها من العلم وينهلوا من معينه، وكانت صامطة حينها دار العلم وقبلة طلابه، وقد ضحى في سبيل ذلك براحة نفسه واستقرارها، واهمل مزرعته ومصدر رزقه ، لا يدفعه إلا حبه للعلم وحرصه في الاشراف المباشر على أبنائه، ومن تبعه من الطلاب الاخرين، حيث ألحقهم هناك بالمدارس القائمة، واستقر معهم لم يغادر ليحفزهم ويشجعهم، حتى أنه سعى إلى أن تم قبوله طالبا في المعهد العلمي، رغم كبر سنه وتجاوزه الاربعين من العمر، وانما غايته ليكون لهم قدوة ومشجعا، وقد استأجر على حسابه الخاص دارا كبيرة، جعلها سكنا لا بنائه وللطلاب الاخرين ممن رافقوه، وكان يقوم بنفسه على خدمتهم والتكفل بالصرف عليهم، حتى أنه كان يباشر الطبخ لهم وفي تهيئة كل ما يلزمهم، واما مدرسته بعد انتقاله فقد تعطلت واقفلت، لذلك حرص على استمرار تعليم من بقي من اولاده الصغار، علي وموسى وصاحبنا جابر، فالحقهم بمعلامة جاره الفاضل سليمان بن احمد المشرومي المثيبي (رحمه الله)، القائمة في بيته (الثاهر)، القريبة منهم في نفس ذراع آل يحيى علي، وكان اذا ما عاد هو في العطل الصيفية ، جدد نشاط مدرسته، وعاود التدريس فيها من جديد.

تزامنت تلك الفترة في الثمانينات الهجرية، مع قيام ثورة الجمهورية اليمنية، التي بسببها عمت الفوضى واشتعلت الفتن والحروب في كامل اليمن، ولجأ كثير من ابناء اليمن إلى المملكة العربية السعودية، هروبا من هذه الحروب والقلاقل، ولم تسلم المناطق الحدودية من الاعتداءات المتكررة، حتى أن مدينة صامطة تعرضت في عام 1385هـ لشيء من هذه التجاوزات ، وألقيت عليها بعض القنابل، بواسطة الطيران المصري الداعم للانقلابيين حينها، وخاف الناس في البلدة وهربوا منها، وانقطعت الدراسة، وعطلت المدارس فيها، وتفرق معظم الطلاب وعادوا الى بلدانهم، ولما هدأت الأحوال بعد فترة عادت المدارس والحياة إليها من جديد، وعاد الشيخ حسين ضيف الله مع أولاده مرة اخرى ، ولكن لم يعد معه كثير من الطلاب الاخرين، ولكنه اصطحب معه فيها بقية ابنائه الصغار (علي وموسى) ومعهما جابر.

في صامطة التحق جابر بالمدرسة السلفية، التي يشرف عليها ويديرها فضيلة الشيخ ناصر بن خلوفة (رحمه الله)، وكانت موزعة على ثلاث حلقات، يدرس فيها القرآن الكريم، والمبادئ في الحديث والتوحيد والفقه واللغة ، ويعتبرونها مرحلة سابقة للمرحلة التمهيدية في المعهد العلمي، لمن لم يقبل مباشرة في هذه المرحلة أو في المرحلة المتوسطة، وفيها يتم التعرف على قدرات الطالب وتحصيله العلمي، فمن تفوق فيها انتقل إلى القسم التمهيدي في المعهد، وقد امضى فيها ستة أشهر تقريبا، حيث تم بعدها قبوله في المرحلة التمهيدية، وكانت المرحلة التمهيدية تعد الطالب للقبول في المعهد العلمي، وكانت تعادل المرحلة الابتدائية في التعليم العام، وكانوا يمثلون اخر دفعة في هذه المرحلة، فقد الغي القسم التمهيدي من المعهد بعدها نهائيا، لعدم الحاجة اليه بعد انتشار المدارس الابتدائية، التابعة لوزارة المعارف التي غطت جميع الاحتياج.

كان حريص على استغلال كامل وقته فيما ينفعه، لذا فقد التحق هو ورفيقيه (موسى وعلي) بالمدرسة الليلة في ابتدائية صامطة، وتزامن ذلك مع دراستهم في المرحلة التمهيدية، فكانوا يدرسون صباحا في المعهد العلمي (التمهيدي)، ويدرسون في المساء في المدرسة الابتدائية الليلية، فتم قبولهم في اولى متابعة، التي تعادل الصف الخامس الابتدائي، وقد نال بعد سنتين دراسيتين في الليل والنهار، في نهاية العام الدراسي 1388/1389هـ ، على الشهادتين الابتدائية والتمهيدية معا، وتم قبوله بعدها مباشرة في الصف الاول متوسط في المعهد العلمي، واقبل على دراسته كسابق عهده بكل جد واجتهاد، ونجح في نهاية العام منتقلا منه الى الصف الثاني المتوسط، ولكنه وزميلاه عانا خلال ذلك العام كثيرا، في حياتهما خارج اسوار المعهد، لكونهم اصبحوا وحيدين في صامطة، لانتقال اخوانهم الكبار (ابراهيم ويحيى) إلى الرياض، ليدرسا في الكليات هناك بعد تخرجهما من المعهد العلمي، لذلك قرروا في العام التالي الالتحاق بهم في مدينة الرياض، ليواصلوا دراستهم هناك في احد المعاهد العلمية القائمة.

وبالفعل ففي بداية العام الدراسي 1390/1391هـ، انتقلوا إلى معهد امام الدعوة العلمي في الرياض، وهناك استقر سكنهم في البدأ في منزل الشيخ ابراهيم بن حسين ضيف الله (رحمه الله)، وكان حينها متزوجا وترافقه زوجته، ويسكن في بيت مستأجر في حي العود، ولكن لشعورهم بحرجه وادخال المشقة عليه، لضيق بيته وقلة ذات يده ، ولما يعانونه في الوصول إلى مقر دراستهم، لبعد المسافة وعدم توفر وسيلة نقل لديهم، لذا قرروا البحث لهم عن سكن اخر مستقل، ووجدوه بالفعل في بيوت الاخوان في دخنة، وكانت عبارة عن مساكن سبلت لطلبة العلم الغرباء من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وكانت مناسبة جدا لهم، مريحة وقريبة من المعهد العلمي، وجوها العام مناسب ويعين على الدراسة والحياة الكريمة، ومضت حياتهم فيه وفي دراستهم مريحة بكل المقاييس، استطاعوا توفير درجة مناسبة من الاستقرار والحياة الكريمة، وتعاونوا فيما بينهم على خدمة انفسهم وتهيئة امورهم.

استقرت اموره وتفرغ لدراسته، وجد واجتهد في تحصيله، حتى نجح بحمد الله وتوفيقه في السنتين التاليتين(الثانية والثالثة المتوسطة)، ولما حصل على شهادة الكفأة المتوسطة في نهاية العام الدراسي 1391/1392هـ، كان عمره حينها يناهز العشرين تقريبا، وهي مرحلة يحب الانسان الاستقلال بنفسه، والاعتماد عليها في كل اموره، وفي هذه السن تكثر متطلبات الانسان وحاجاته، ولا يستطيع ان يقبل من الاخرين ان يمدوا ايديهم إليه بالعطاء، لذا رأى انه من الافضل له أن يبحث عن عمل وظيفي، يعفه ويساعده على اموره المعيشية، وقد وجد الوظيفة في قطاع الرئاسة العامة لتعليم البنات، حيث عين على وظيفة كتابية في المرتبة الثانية، واضطر بسبب ذلك الى ترك الدراسة مؤقتا، مع أن نفسه لم تقتنع وما زالت تلح عليه في مواصلة تعليمه، ولم يتحمل الوقوف عند هذا الحد وهذا المستوى، بل سعى جاهدا إلى استكمال دراسته، وسعى إلى أن تم قبوله منتسبا في معهد امام الدعوة العلمي، ليستكمل مشواره بعد مضي سنتين دراسيتين، فاستأنف دراسته في الصف الاول الثانوي، مع بداية العام الدراسي1394/1395هـ، وعاد بكل لهفة ونشاط وحيوية ورغبة، وبذل كامل طاقته وجهده لتعويض ما فاته، وعمل جاهدا ليوفق بين عمله الوظيفي ودراسته، وسارت به ومعه الامور على خير ما يرام، بل ارتفعت معنوياته واحساسه بذاته، وبالذات وهو يحقق التقدم والنجاح عاما بعد عام، إلى أن تخرج بحمد الله وتوفيقه في نهاية العام الدراسي 1397/1398هـ ، حاملا شهادة المرحلة الثانوية.

وهنا انفتحت امامه السبل ، وتفتحت اماله واتسعت طموحاته ، وقرر أن يكمل دراسته مهما كلفه ذلك من عناء، وتجدد عزمه على تحقيق حلمه، في ان يعمل في مجال التربية والتعليم، لذلك لم يتأخر بل سارع إلى تقديم استقالته من عمله الوظيفي، وسافر مباشرة دون تردد الى مدينة ابها، والتحق فيها بكلية المعلمين المتوسطة، وتم قبوله في قسم اللغة العربية، وكانت مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات، تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ومع أنه في البدأ واجه حالة من الاحباط النفسي، ولعله بسبب تغير البيئة عن ما الفه في السنوات الماضية، ولابتعاده الطويل لفترة عن اجواء الدراسة الفصلية ، واحساسه بصعوبة الانتظام في الدوام، وكاد أن يعوقه ذلك عن استكمال دراسته ، لكن الله هيء له من زملائه من ابناء منطقته من وقف معه وسانده وشجعه، حتى رجع اليه توازنه الطبيعي وتغلب على معوقات نفسه، واعانه كثيرا على تجاوز كل الصعاب والتغييرات، ولا ينسى الفضل الكبير في ذلك لزميله الاستاذ حسين بن اسعد جابر الخالدي، لقد كان له نعم الاخ الشفيق، يحفزه ويشجعه على الاستمرار ومواصلة الدرب، إلى أن ركدت نفسه وسلكت اموره، وزال كثير من احباطه ومعوقات نفسه، فاقبل على دراسته بكل عزيمة ورغبة، وحقق فيها النجاح والتفوق والتقدم، حتى تخرج بفضل الله وتوفيقه في العام الجامعي 1400/1401هـ، وهو يحمل شهادة الدبلوم في تخصص اللغة العربية.

وبعد تخرجه والتحاقه بالعمل مدرسا، كان لا يفتر عن رفع مستواه المعرفي وثقافته العلمية وصقلها، حسب الفرص المتاحة امامه، وكان لمقر عمله البعيد عن مناهل التعلم المتاحة، العائق الاكبر في عدم الاستفادة المأمولة، ولكنه سد كثيرا من هذا النقص بأدواته المتوفرة، فكان مطلعا جيدا وقارئا نهما، لا يفتر عن القراءة والاطلاع، ولا يشبع عن المطالعة والبحث في كل جديد وطريف، حتى كون له مكتبة عامرة بالعديد من الكتب والمراجع، واما في مجال الدراسة المقننة، فلم يتح له الا فرصة واحدة للالتحاق بدورة في الادارة المدرسية، كانت مدتها فصل دراسي واحد في عام 1415هـ.

العمل الوظيفي:

كما سبق والمحنا بعد نجاحه من الكفأة المتوسطة، من معهد امام الدعوة العلمي بالرياض، كان مضطرا للبحث عن عمل مناسب يعينه على اموره المعيشية، حيث تم تعيينه في الرئاسة العامة لتعليم البنات، وثبت فيها على وظيفة كاتب بالمرتبة الثانية، ووجه للعمل في ادارة الامتحانات العامة، وكان عملا متعبا ودقيقا، يتعلق بالامتحانات وانظمتها، ومتابعة سيرها على مستوى جميع مناطق المملكة ، والاشراف المباشر على اعداد الأسئلة، وتصحيح النتائج العامة للمرحلة الثانوية، عن طريق لجان تكلف بذلك في وقتها ومتابعتها، ويتم العمل على تصحيح الاجوبة ايضا، وتعلن النتائج وتعتمد الشهادات، وكانت تصدر عن طريقها التعليمات الخاصة بكل ما يتعلق بالامتحانات، وفي اقسامها تعد الشهادات الدراسية وتعتمد وتصدق، وتتم اجراءات عمل بدل الفاقد أو التالف، وأرشفتها وحفظ بياناتها ودرجاتها، ليرجع اليها في أي وقت لاحق، فكان عملا دقيقا ومنظما، يتطلب من جميع الموظفين الدقة والمهارة والامانة، واستوعب هو ما اوكل اليه فيها من اعمال، واداه على خير وجه واتمه، على مدى خدمته الوظيفية التي امتدت لخمس سنوات، وكانت له مجالا رحبا استفاد منه فيما بعد في حياته العامة والخاصة، حيث نمّت في نفسه الاحساس بالمسؤولية، وفي تعلم الدقة والانضباط والانتظام، ومع انه في هذه الاثناء كان يدرس منتسبا في المرحلة الثانوية في المعهد العلمي، فما إن نجح في دراسته وتحصل على الشهادة الثانوية، حتى ترك الوظيفة الحكومية مؤقتا، ليعد نفسه ويؤهلها لسلوك درب اخر يحبه ويهواه، فقد قرر مواصلة دراسته الجامعية، ويرفع من قدراته وتحصيله العلمي، فكان سببا وجيها لاستقالته من الوظيفة.

وبعد انتظامه في الدارسة، في كلية المعلمين المتوسطة بابها، حتى تخرج منها في عام 1401هـ، حاملا شهادة الدبلوم الجامعي، تخصص اللغة عربية، عاد للعمل الوظيفي معلما في تعليم جازان، حيث باشر عمله الجديد مع بداية العام الدراسي1401/1402هـ، معلما في مدرسة الدائر الابتدائية والمتوسطة، ولم تمضي فترة على استلامه العمل، حتى رشحه مدير المدرسة الاستاذ حسن بن احمد جابر المالكي، للعمل وكيلا للمدرسة، ومارس ما كلف به بكل جد واجتهاد وتفان، وارتاحت نفسه واستقر وضعه وطابت له الحياة العملية الجديدة، واستمر في هذه المدرسة لمدة سنتين دراسيتين.

في بداية العام الدراسي 1403هـ، قرر الانتقال للعمل في مدارس جبال الحشر، يدعوه إلى ذلك حنينه الى الاستقرار في مسقط راسه، وحيث يوجد قبر والديه ورفاتهما، وبقايا من ذكرياتهم في اخواله واخوانه من امه، فتم نقله في البدأ معلما في مدرسة اليمانية الابتدائية، وبقي فيها سنة دراسية واحدة، ثم انتقل في العام الدراسي التالي 1404هـ، للعمل في مدرسة مقبورة الابتدائية، وهذه المدرسة تقع في محيط مركز جبال الحشر، وفيها بيوت اخواله واخوانه، وتم تكليفه فيها بإدارة المدرسة، وبذل كعادته جهدا مضاعفا في اداء عمله كما يؤمل منه، وبما ينهض بالمدرسة والمجتمع من حولها، لتكون مركز اشعاع وتنوير حقيقي، كما هي رسالتها الاساسية، فكانت المدرسة في هذه الاثناء بإدارته في قمة النشاط والحيوية، وسعى إلى تصحيح كثير من الممارسات والموروثات الخاطئة، وشارك في صنع مجتمع واع مستوعب للحياة الحديثة، فكانت له ادواره الايجابية من خلال مدرسته وطلابه، ثم ما يبثه من وعي من خلالهم، وما يقدمونه من انشطة داخل المدرسة وخارجها، وعمل على الارتقاء بالتعليم وتوفير سبله ميسرة في المجتمع، على قدر طاقته وصلاحياته وعلاقاته، حيث توسعت المدرسة على مدى السنوات التالية، فافتتح بها المرحلة المتوسطة في العام 1408هـ، ثم اردفت بإضافة المرحلة الثانوية العامة في عام 1411هـ، وفي نفس العام 1411هـ فتحت معها مدرسة ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم، تشاركها في المبنى والمعلمين والادارة، وفي عام 1417هـ فتحت مرحلة متوسطة لتحفيظ القرآن الكريم.

ازدحم المبنى ولم يعد يستوعب كل هذه المدارس ، ولا يوفي مديرا واحدا مهما كثر مساعدوه بكل هذه الاعباء كما ينبغي، لذلك تم في عام 1416هـ فصل المرحلتين المتوسطة والثانوية، في مبنى مستقل وادارة مستقلة، وفي العام التالي 1417هـ فصلت ايضا مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة في مبنى مستقل وادارة مستقلة ايضا، وعادت المرحلة الابتدائية فقط في مبناها الوحيد كما كانت.

كانت تلك السنين قد استنفدت الكثير من طاقته، واجهد كثيرا بعد هذه السنوات الطويلة في الادارة ، وقرر الانتقال من المدرسة ليستطيع العودة إلى مهنة التدريس، لذا تم نقله بناء على طلبه في عام 1417هـ معلما في ابتدائية الشجعة، ثم انتقل في العام التالي 1418هـ إلى ابتدائية ومتوسطة اليمانية, وطاب له المقام فيها وارتاحت نفسه واطمأنت، وبقي يعمل فيها إلى عام 1434هـ، حيث بلغ السن النظامية للتقاعد (60) عاما، وفقه الله واطال في عمره على ما يحبه ويرضاه.

شارك خلال هذه المسيرة الطويلة، في كثير من الانشطة والاعمال الاجتماعية والتنظيمية، على مدى هذه السنوات في جبال الحشر، حيث شارك في العديد من الاعمال الخاصة والعامة، ومن ذلك عمله في لجان التعداد السكاني العام، فشارك في المرحلتين في الاعوام 1413هـ و1425هـ، وعمل فيها رئيسا ومشاركا مع الفرق الميدانية والمكتبية.

وبعد هذه السنوات الطويلة من العمل الممتع له في جبال الحشر، متنقلا بين مدارسها، اليمانية ومقبورة والشجعة ثم اليمانية، وعمل في كل مراحلها الابتدائية والمتوسطة والثانوية، سواء في التعليم العام أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومارس مهامه معلما ومديرا، على مدى احدى وثلاثين سنة، كانت خلال الفترة من (1403إلى 1434هـ)، تخرج فيها اعداد كبيرة واجيال متعاقبة من ابناء هذه المنطقة، وانخرطوا في مجالات الحياة المتعددة، ومنهم من عاد ليعمل زميلا له في نفس المدرسة أو المدارس الاخرى، وقد اصر كثير منهم وهم اهل كرم ووفاء، على اقامة حفل توديع وتكريم لائق به وبما قدم، فقد تداعى طلابه وزملائه ومشايخ واعيان جبال الحشر، بمناسبة بلوغه سن التقاعد، إلى العمل على الاعداد لاحتفالية كبيرة، دعوا اليها جمع كبير من الضيوف، من عموم المنطقة في فيفاء وبني مالك ومن تهامة، في حفل بهيج وكبير، قدمت فيه عدد من الكلمات المؤثر، والقصائد الجميلة المعبرة، وقدم له فيها عدد من الدروع والشهادات التقديرية، والهدايا القيمة الكثيرة، وكانت له فيها كلمة مؤثرة ومناسبة، ولقد كان عراب ومحرك هذه الاحتفالية والجندي المعلوم فيها، الاستاذ مفرح بن مشعوي سليمان الحريصي، الذي تحمل العبء الاكبر، والدور المؤثر والابرز، والعمل الشاق والجهد المضاعف، على اخراج هذا الحفل على اتم صورة واكملها، وفقه الله واسعده.

وبعد تقاعده لم يغادر جبال الحشر، بل استقر فيها واستمر مقيما لا يبارحها، حيث الفها واستلطف اهلها واستلطف العيش فيها، ولم يعد يطيق فراقها، قد هيء له سكنا ومستقرا بها، بين اخواله الكرماء واحبابه الاوفياء، وكعادته وما قد سار عليه في حياته والفه، فقد كان رجلا ايجابيا في محيطه، يبادر ويشارك في كل مجالات الحياة بكل اريحية، يوجه ويدعم ويعين ويعاون، فهي طبيعة اصيلة في نفسه، قدرها له اهله في جبال الحشر، لذلك لما تم اعتماد افتتاح جمعية البر الخيرية بجبال الحشر في عام 1436هـ ، وعقد مجلس ادارتها الاول، تم اختياره بالإجماع رئيسا لها، وهو العمل الذي يقوم به حاليا، والذي استوعب كامل وقته وجهده، ويسعى فيه جاهدا مع زملائه في المجلس على ان تنجح، وتكون مواكبة لمثيلاتها من الجمعيات الخيرية في المنطقة، ان لم تكن افضل منها وتسبقها، وتستفيد من تجارب وخبرات من سبقوها، لتقوم بتأدية رسالتها وخدماتها بكل جدارة، وهو ما يقوم جاد على تأسيسه هو واعضاء المجلس والمتعاونين معهم، لتعم خدماتها جميع المستحقين في جبال الحشر وما جاورها.

اشخاص في حياته:

هناك في حياة كل انسان اشخاص يفخر بهم، كانت لهم ادوار صغرت أو كبرت في حياته، لا ينسى لهم جميلا أو معروفا قدموه له، ومن هولاء في حياته كثيرون (كما يقول)، ولكنه يخص بالذكر منهم كل من عمه الشيخ حسين بن ضيف الله رحمه الله وغفر له، ثم لا ينسى الاستاذ محمد بن عبدالله العقيل، كان زميلا له اثناء عمله الوظيفي في رئاسة تعليم البنات، حيث كان له نعم الصديق والاخ الشفيق، دعمه كثيرا وشجعه بكل وسيلة على مواصلة دراسته الثانوية، ثم لا ينسى زميله في الكلية المتوسطة بابها، الاستاذ حسين بن اسعد جابر الخالدي، فقد وقف بجانبه يحفزه ويشجعه ويرفع من معنوياته، وليس هولاء فقط هم من يعتز بهم، ففي حياته عدد كبير من الاشخاص، آثر على أن يخصهم بدعواته بظهر الغيب، على ان يجازيهم الله عنه خير الجزاء، فالإنسان يقف عاجزا عن وفاء حق كل صاحب جميل بما يستحقه، وليس في عدم استعراض اسمائهم ضمن من ذكر، غمط حق هم اهله، أو جحود معروف قدموه، ولكنه يصعب او يستحيل تعدادهم، وفقهم الله جميعا وجزاهم عنه كل خير، ووفقه وبارك فيه وفي صدق وفائه، عرفته وصاحبته فكان نعم الاخ والصديق، الذي لا يبخل بعطائه، ولا بوقته ولا جهده ومشورته، ادام الله المحبة وجمعنا به وبمن نحب من الاهل والولدان والاخوة في جنات النعيم.

حياته الاجتماعية:

زوجته هي الفاضلة / مريم بنت يحيى احمد الخسافي الفيفي (حفظها الله)، كانت ومازالت له السند والمعين والمشجع في جميع ادوار حياته العامة والخاصة، ووقفت معه بكل حزم وقوة، واعتنت بتربية ابنائهم وتدبير بيتهم، وفي تهيئة حياته الخاصة على خير وجه واتمه، بما اعانه على التفرغ لأداء اعماله الرسمية والاجتماعية كما ينبغي، فكانت نعم الزوجة والشريكة الصالحة، وقد رزقهما الله بعشرة من الاولاد، هم اربعة ابناء وست بنات، وهم على النحو التالي:

محمد ثانوية عامة ويعمل في القطاع العسكري. مها توفيت رحمها الله وغفر لها وجعلها فرطا وشفيعا لوالديها. حسام دبلوم كلية المجتمع، موظف في شركة بن لادن. الهام ثانوية عامة. ايمن تقنية حاسب آلي ، موظف في الشؤون الصحية بعسير. بسام طالب جامعي. ميساء طالبة في المرحلة الثانوية. مياسة طالبة في المرحلة الابتدائية. مياسم طالبة في المرحلة الابتدائية. نسايم دون سن الدراسة.

بارك الله فيهم وحفظهم بحفظه ووفقهم الى ما يحبه سبحانه ويرضاه، وجزاه خير الجزاء في دنياه بصلاح ذريته ، وفي اخرته برفع درجاته ومراتبه في جنات النعيم، وكتب له ما قدم وما بذل، وثقل بها موازين اعماله الصالحة، رجل ايجابي بمعنى الكلمة ، يبذل ويعمل بكل جد وتفان، لا يرضى الا الوصول الى قمة الكمال في اعماله، نسال الله أن يديم عليه الصحة والتوفيق والسداد .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم / عبد الله بن علي قاسم آل طارش الفيفي ـ ابو جمال

الرياض في 15/8/1438هـ