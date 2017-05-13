مكافحة المخدرات: مستشفياتنا تستقبل 300 حالة إدمان يومياً !

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن استقبال 300 مدمن للمخدرات يومياً بمستشفيات الأمل بالمملكة، بما يعادل 8400 مدمن شهرياً.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الوقاية بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، المقدم ناصر الزهراني، إن من بين الحالات التي يتم استقبالها حالات لنساء، لافتاً إلى أن غالبية النساء المدمنات لديهن في الأصل مشكلات سلوكية انحرافية.

وأبان أن مركز استشارات الإدمان التابع للإدارة يقدم الاستشارات للمدمنين وذويهم في مجالات الإدمان والطب النفسي وغير ذلك من استشارات، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن ذلك يتم في سرية تامة.

وأوضح أن من بين الحالات التي تم استقبالها حالة لشاب كان مبتعثاً بإحدى الدول، وبدلاً من العودة بشهادة علمية، عاد بشهادة إدمان على عكس ما كانت تنتظره أسرته، لافتاً إلى أن الشاب عقب عودته للمملكة تعاطي المخدرات واعتدى على والده بالضرب، فتم الإبلاغ عنه، حيث تم القبض عليه وإيداعه بالمستشفى للعلاج.

وأوضح أن مركز استشارات الإدمان تلقى حالة شاب ثلاثيني والده متوفى ولديه ثلاثة شقيقات درج على الاعتداء عليهن بالضرب والحرق تحت تأثير المخدر، مشيراً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عنه إلاّ بعد أن وصل لمرحلة متأخرة من الإدمان وإلحاق الأذى بشقيقاته.