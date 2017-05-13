الجامعة العربية تتمسك بوحدة تراب اليمن

شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أهمية التمسك بوحدة التراب اليمني و الشرعية، داعياً اليمنيين رفض دعوات الانقسام، موكداً أن الأولوية هي لمواجهة الخارجين عن القانون.

ودعا أبو الغيط كافة أبناء الشعب اليمني إلى التضامن والتكاتف من أجل تجنيب البلاد مخاطر الفرقة والانقسام.

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط يرى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية ينبغي أن تكون لمواجهة الجماعة الخارجة عن الشرعية، ومحاولة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في البلاد على أساس المبادئ والمنطلقات التي حددها كل من قرار مجلس الأمن 2216، ومخرجات الحوار الوطني، و مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية.

وكان مجلس التعاون الخليجي جدد مواقفه الثابتة تجاه وحدة وسيادة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل الى حل سلمي للأزمة وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.