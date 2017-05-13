العالم يواجه عاصفة هجمات الكترونية وهذه 10 نصائح لحماية أجهزتك !

بعد تحذير السلطات الأميركية والبريطانية من موجة هجمات إلكترونية استهدفت بصورة متزامنة “العديد من دول العالم” بواسطة برنامج معلوماتي خبيث، بهدف الحصول على فديات مالية، فهذه ” نصائح يمكن أن تقلل فرص تعرض إلكترونياتك للقرصنة.

هذه 10 نصائح يمكن أن تقلل من فرص تعرضك لمخاطر إلكترونية، لكنها بالطبع لا تعني الحماية الكاملة والبقاء بأمان، فالقراصنة يطورون أدواتهم بشكل دائم.

1. حدث نظام التشغيل التي تستخدمه باستمرار إن توفرت التحديثات، سواء كان OS أو ويندوز، أو أندرويد أو IOS.. إلخ. وشغل برامج “جافا” و”فلاش” لكن بحذر.

2. نزل برامج مكافحة الفيروسات، وأبقها على خاصية التحديث التلقائي.

3. قبل بيع أي جهاز إلكتروني يخصك أو التخلص منه بأي طريقة، احرص على إزالة بياناتك بشكل كامل، وابحث عن طريقة آمنة لمحو المحتويات.

4. لا تستخدم أي شبكة واي فاي مفتوحة، فقد يستغلها صاحب الشبكة لتنزيل ملفات غير قانونية. ولا تنس حماية شبكة wifi الخاصة بك بكلمة مرور لا يسهل الوصول إليها.

5. كلمات المرور.. استخدم باسوورد مختلفة في أجهزتك المختلفة، وكن حريصاً على تحديثها كل مدة، ولا تفصح عنها عبر أي موقع إلكتروني أو تطبيق تواصلي.

6. أبعد بياناتك الحساسة عن التخزين السحابي مثل: غوغل درايف، وآي كلاود، وون درايف وغيرها.

7. لا تنقر على أي رابط مجهول لا تعرف مصدره، فربما يكون فخاً للقراصنة.

8. مرفقات البريد الإلكتروني قد تكون أداة للقرصنة، فلا تفتح أي ملف مرفق لا تثق بمصدره: مثل PDF، بور بوينت، إكسل، وورد.. إلخ.

9. تحقق من عناوين المواقع في الجزء الأعلى من المتصفح وتأكد من أنها مسبقة بـ (https://) أو (http://).

10. إذا أحسست أن هناك خللاً ما في أجهزتك أو في بياناتك أو تصفحك على الإنترنت، لا تتردد في الاستعانة بخبير موثوق، فربما يساعدك في تخطي مشكلة.

يأتي هذا بعد أن علن المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، السبت، أن الهجوم الإلكتروني الدولي، الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات هو “بمستوى غير مسبوق”.

وقال يوروبول في بيان إن “الهجوم الأخير هو بمستوى غير مسبوق، وسيتطلب تحقيقاً دولياً معقداً لمعرفة المذنبين”.

وأوضح أن المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية “يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار، لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا”.

وطالت سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتزامنة حوالي مئة بلد، السبت، بما في ذلك عشرات الشركات والمنظمات في العالم بينها مستشفيات بريطانية وشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الهجوم الإلكتروني بأنه “دولي”.

ونصحت السلطات الأميركية والبريطانية الأفراد والشركات والمنظمات المتضررة بعدم دفع أي أموال لقراصنة المعلوماتية، الذين يطالبون بمبالغ لفك تشفير ملفات مستخدمين طالها الاختراق.

إلى ذلك، ركز وزراء مالية مجموعة السبع اهتمامهم على مسألة الأمن الإلكتروني السبت في باري (جنوب شرقي إيطاليا) وهو موضوع كان مدرجاً على جدول أعمال الاجتماع عندما ضربت موجة من الهجمات المعلوماتية عشرات الدول.

وعلق وزير المالية الإيطالي بير كارلو بادوان، السبت، “نحن متفقون حول مواضيع عدة… من بينها مكافحة الجرائم الإلكترونية التي هي للأسف حديث الساعة”.

ومن المقرر أن يعلن وزراء الدول السبع الأكثر ثراء في العالم تعزيز التعاون من أجل مكافحة القرصنة المعلوماتية، إذ إن الولايات المتحدة وبريطانيا مكلفتان بتشكيل خلية من أجل إعداد استراتيجية دولية للوقاية.

وكانت المخاطر التي تشكلها الهجمات المعلوماتية على اقتصادات والأنظمة المالية للدول السبع على جدول الاجتماع، عندما استهدفت موجة من الهجمات الإلكترونية الإدارات والمؤسسات في مئة بلد تقريباً.