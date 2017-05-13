 يوروبول: الهجوم الإلكتروني الدولي على “مستوى غير مسبوق” | فيفاء أون لاين
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

يوروبول: الهجوم الإلكتروني الدولي على “مستوى غير مسبوق”

يوروبول: الهجوم الإلكتروني الدولي على “مستوى غير مسبوق”
فيفاء تك - متابعة

أعلن المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، اليوم السبت، أن الهجوم الإلكتروني الدولي الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات هو «بمستوى غير مسبوق».

وقال يوروبول، في بيان، إن «الهجوم الأخير هو بمستوى غير مسبوق وسيتطلب تحقيقا دوليا معقدا لمعرفة المذنبين»، موضحا أن المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية «يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا».

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