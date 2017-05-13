يوروبول: الهجوم الإلكتروني الدولي على “مستوى غير مسبوق”

أعلن المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، اليوم السبت، أن الهجوم الإلكتروني الدولي الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات هو «بمستوى غير مسبوق».

وقال يوروبول، في بيان، إن «الهجوم الأخير هو بمستوى غير مسبوق وسيتطلب تحقيقا دوليا معقدا لمعرفة المذنبين»، موضحا أن المركز الأوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية «يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا».