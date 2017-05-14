بالصور: حفل تكريم الضباط خريجي الكليات العسكرية من أبناء قبائل منطقة جازان في الرياض لعام 1438هـ

أقام أولياءُ أمور الخريجين حفل تكريم واحتفاء بأبنائهم الضباط العسكريين الذين تخرجوا في الكليات العسكرية لهذا العام 1437 ـــ 1438هــ.



وكان ذلك في قاعة الفرسان للاحتفالات والمؤتمرات مساء الجمعة بتاريخ 16/ 8 / 1438هــ على شرف سعادة الدكتور/ حسين بن مشهور الحازمي رئيس ملتقى أبناء جازان في الرياض.

وكان على رأس منسقي الحفل: الملازم عبدالله دربشي، والملازم أحمد علي خليل أبو دية وأيوب معيدي وعدد من الخريجين المشاركين في خدمة زملائهم.

وكان الحفل الخطابي بإشراف مباشر من رئيس اللجنة الثقافية في ملتقى أبناء جازان وشاعر الملتقى عضو اللجنة التنظيمية للحفل الدكتور/ جبران بن سلمان سحّاري.

قام بالتقديم لهذا الحفل الإعلامي المتألق/ إبراهيم بن عيسى معيّدي.

وافتتح الحفل بتلاوة من القرآن الكريم تلاها القارىء/ عبداللطيف بن محمد معشي.



عقب ذلك جاءت كلمة أولياء أمور الخريجين ألقاها نيابة عنهم الأستاذ الإعلامي المعروف/ جبريل أبو دية.

ثم حان موعد كلمة رئيس ملتقى أبناء جازان في الرياض سعادة الدكتور/ حسين بن محمد مشهور الحازمي الذي يرعى هذا الحفل بحضوره وتشريفه منذ سنوات حيث ألقى كلمة هنأ فيها الخريجين بتخرجهم وحصادهم وقال: يطيب لنا أن نشارك أولياء أمورهم فرحة هذا التخرج الذي يجعلهم بإذن الله مؤهلين لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين وولي ولي عهده حفظهم الله جميعا ووفقهم وحفظ بلدنا وقيادتنا وعلماءنا من كل سوء ومكروه.

ثم بقي الحضور مع قصيدة لأحد الخريجين بهذه المناسبة وهو الشاعر/ محمد المقري.

بعد ذلك جاءت كلمة الضباط الخريجين التي عبرت عن مشاعر تختلج في صدورهم من الفرح والبهجة ألقاها نيابة عنهم الملازم/ أيوب بن عبدالرحمن معيّدي.

ثم أنصت الجميع إلى قصيدة أخرى لأحد أولياء أمور الخريجين وهو الشاعر/ محمد بن جابر المدخلي وعنوانها: (من أنتِ يا جازان) ألقاها نيابة عنه ابنه الخريج/ هيثم بن محمد مدخلي.

ثم جاءت كلمة توجيهية لسعادة وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الدكتور/ حسن بن شوقي الحازمي عبر فيها عن سروره وهو يشاهد بعض طلابه يعيشون فرحة تخرجهم وألقى فيها جملة من الوقفات والوصايا على طريق مستقبلهم الواعد.

وأخيرا جاءت قصيدة شاعر ملتقى أبناء جازان في الرياض ورئيس اللجنة الثقافية في الملتقى وعضو اللجنة التنظيمية للحفل الدكتور/ جبران بن سلمان سحّاري حيث أهدى للضباط الخريجين قصيدة بهذه المناسبة عنوانها (أنتم الحزم والأمل) ويظهر أنه يعارض بها قصيدة الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل الضمدي (ت:696هــ) شاعر المخلاف السليماني في عصره التي يقول فيها: “أنا من ناظري عليك أغار”.

وقد استهلّ شاعرنا قصيدته بمقدمة غزلية يقول فيها:

في فؤادي استقرّ هذا الشعارُ: = “أنا من ناظري عليكِ أغارُ”

حينما جدُّنا (الهتيملُ) أرسى = غيرةً لم تقف لها الأشجارُ

قلعتها عواملُ الدهر حيناً = وصديق الرؤى إليه يُشارُ

في ثباتٍ يرمي العجول بقوسٍ = جبلٌ شامخٌ وكهفٌ وغارُ!

وأنا اليوم غيرتي لا تُبارى = فبها لؤلؤي وفيها المحارُ

حينما بان في محيّاكِ نجمٌ = آه بالله ما جرى يا نوارُ

قد رمتني بلا سلاحٍ وسارتْ = لم يقِ الدرعُ مذ تنحّى الخمارُ

في رياضٍ جميلةٍ كنتُ أسلو = فسباني من ساعديها سوارُ

ثم زادت وذفّفت ما تبقى = وعليها مهابةٌ ووقارُ

في يديها رأيتُ هالةَ نُورٍ = رفعتْ (هاتفاً) كساه احمرارُ!

ورسول النقاب أثقل خطوي = فجفاني الإحساسُ والإبصارُ

لو أزاحت نقابها لم تدعْ لي = من قرارٍ وليس ثمّ خيارُ!

مَن عذيري من فاتنٍ محرقٍ لي = ولديه الجناتُ والأنهارُ ؟!

لا يضاهيه في الجمال بديعٌ = عجزت (إبُّ) و(المخا) و(القَصارُ)

و(الطوالُ) التي تضمُّ طوالاً = إيه و(الدربُ) و(العُلا) بل (سَحَارُ)

(ضمدٌ) موطنُ النبوغ و(صبيا) = وديارٌ عهدتُها وديارُ …

أينما سرتَ لن ترى كنوارٍ = معدنُ الحُسن نادرٌ لا يُعارُ

ثم عرّج على المقصود من هذه المعشوقة الغزلية ليتبين أنه يريد بها فرصة الحفل التي جمعته بهؤلاء الخريجين فقال:

هي هذي التي دعتنا جميعاً = (فرصةُ الحفل) مغنمٌ وافتخارُ

حفل تخريجكم سماءُ ابتهاجٍ = أنتم الأمن أنتم الأنصارُ

قيل: ضُباطنا بجازان ساروا = قلتُ: ساروا فسارت الأقمارُ

كم عصابات باطلٍ أحبطوها = وجهادٍ على الحدود أداروا

حفظ الله خادم البيت لما = سار فيهم موصّياً حيث ساروا

أنتم (الحزم) أنتم العزم، أنتم = )أملٌ) تُجتنى لديه الثمارُ

ووليٌّ للعهد زار حماكم = وحمى الصادقين دوماً يُزارُ

(ملتقانا) في اليوم أنجز سيراً = في ميادينكم فبان النُّظارُ

فيكم الشهم والملازم، فيكم = قائد الجيش، واللوا الطيّارُ

ولديكم في سعيكم منجزاتٌ = في فضاء العلا لها آثارُ

إيه جازان من هواك شكونا = وردةٌ أنت، نرجسٌ، جُلَّنارُ

زينةُ العلم والثقافة والإبــ = ـــداع، بل فيكِ تُولدُ الأشعارُ

غرسُك اليوم قد تجلّى رجالاً = “أنا من ناظري عليكِ أغارُ”

وبذلك ختم القصيدة كما بدأها.

كما قدم أحد الأباء كلمة توجيهية احتوت على النصح والأرشاد .

وكان المقرر أن يكون مسك الختام كلمة نائب رئيس الملتقى عضو مجلس الشورى الدكتور/ عبدالرحمن بن أحمد هيجان ولكنه لم يتمكن من الحضور لظرف ألم بأحد أصدقائه فكان معه.

بعد ذلك تقدم رئيس ملتقى أبناء جازان والمدير التنفيذي للملتقى المهندس/ محمد بن إسماعيل الحازمي وعدد من الشخصيات لتكريم الضباط الخريجين وتسليمهم السيوف بهذه المناسبة.

ثم بقي الجميع مع فقرة نشيد وطني بهذه المناسبة إلى أن دُعي الحضور لتناول مائدة العشاء.

حضر الحفل عددٌ من الإعلاميين والشعراء والمثقفين ومنهم العمدة ضعافي حسن فقيهي والمخترع الموهوب مهند أبو دية وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية والعليا في ملتقى أبناء جازان، ورئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ جابر بن ماطر الفيفي

وصاحبَ الحفلَ تصويرٌ تلفيزيوني ومرئي ولقطات متنوعة لجميع فعالياته،

هذا وقد اختتمت هذه اللليلة السعيدة بالالعاب الشعبية .. وكانت ليلة ماتعة، والله الموفق.



























