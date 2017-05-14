نفذت بلدية صبيا حملة نظافة لقرى الكدمي و الحسينية بمركز الكدمي

نفذت بلدية محافظة صبيا حملة نظافة لقرى الحسينية والكدمي والوحاشية والقرى المجاوره لها بمركز الكدمي في المحافظة وذلك بمتابعة وتوجية رئيس بلدية صبيا الاستاذ سفر الشهراني وتنسيق المجلس البلدي بمحافظة صبيا و تعد هذه الحملة التاسعة حيث لكل يوم سبت حملة نظافة و التي تنفذها بلدية المحافظة لقطاعات ومحاور المحافظة و هذا السبت انطلقت من قرية الحسينية استفاد من حملة النظافة ليوم السبت الموافق ١٧ / ٠٨ / ١٤٣٨ عدد من قرى المحافظة وهي :

قرية الكدمي

قرية الحسينية

قرية الوحاشية

و قرى المجاوره لها بمركز الكدمي

وذلك يوم السبت الموافق ١٧ / ٠٨ / ١٤٣٨ هـ

وتمت الحملة لتلك القرى في الفترة الصباحية وتم استكمال الاعمال للفترة المسائية

وذلك بمتابعة المجلس البلدي بمحافظة صبيا بمتابعة رئيس المجلس الاستاذ احمد قاضي و العضو الاستاذ حيدر الذروي و بمتابعة اعضاء لجنة الخدمات بالمجلس والتنسيق مع الاهالي وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع الشيخ ابراهيم بن حسن الذروي لقرى الكدمي والقرى المجاوره والتابعة لها وتعاون الفرق التطوعية والاجتماعية لتسهيل حركة الفريق العامل في الميدان والتعاون مع العاملين في اعمال الحملة وإنجازها وفق ما خطط لها بازالة الانقاض والمخلفات والحشائش والاشجار في قرى وشوارع القرى والظهور بالمظهر المطلوب وستستمر الحمله في الاسابيع القادمة لتشمل باقي قرى مركز الكدمي وفق الخطط المدروسة و حسب الجدول المعد لقطاعات المحافظه والمراكز ومحاورها في كل سبت تنفذ حملة على مستوى المحافظة ونرحب باي ملاحظات واقتراحات من المواطنين ونشكرهم على جهودهم مع حملات النظافة في محافظة صبيا.

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