بحضور وزير التجارة والاستثمار جمعية الزهايمر تختتم “تجوري مزولة”

رعى معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار وبحضور صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة تاريخ 16 شعبان 1438هـ الموافق 12 مايو 2017م حفل اختتام “تجوري مزولة” الذي نظمته الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بمقر مركز لكزس الرياض التابع لشركة عبداللطيف جميل الشريك الاستراتيجي الداعم لهذا البرنامج في مدينة الرياض.

وتضمن برنامج الحفل استقبال حافل لمعالي وزير التجارة من قِبل أعضاء مجلس إدارتها وأعضائها العاملين في مبادرة ” تجوري مزولة”، حيث قام معاليه والفريق المرافق له بجولة على مجالس الذي يبلغ عددهم 12 مجلس والشركات الذي يبلغ عددها خمسة شراكات و28 جهة من الجهات الخاصة لتقديم الاستشارات الشبابية الداعمة “تجوري مزولة” وهي عبارة عن عدة مجالس للتواصل المجتمعي والوقوف على أعمالها في مجالات دعم المشاريع الشبابية الواعدة.

وحضر الحفل -الذي أعدت له الجمعية كل مقومات النجاح – نخبة من ممثلي قطاع الشركات التجارية الرائدة وأصحاب الأعمال، والمدعوين من المهتمين بالعمل الخيري وأعيان المجتمع بمدينة الرياض.

وتخلل الاحتفال تكريم معاليه لأصحاب المشاريع الثلاثة الفائزة في مسابقة “تجوري مزولة” كتحفيز للشباب والتعريف بطاقاتهم الابداعية بدعم من قطاعي التجارة والاستثمار السعودي، والذين تم ترشيحهم من قبل مجموعة عقال للمستثمرين الأفراد بإشراف عدد من أعضاء الجمعية حيث سيكون لتلك المشاريع مساهمات في التنمية المجتمعية يجني ثمارها المجتمع وأصحابها على حد سواء. كما كرم معاليه أيضاً “شركاء النجاح” وهي الجهات الداعمة والمساندة للجمعية في تنفيذ أنشطتها وبرامجها.

كما صرح معاليه بمرئياته عن هذه المبادرة ودورها بالمجتمع، تلاها الإعلان عن اطلاق التطبيق الإلكتروني حيث صرحت رئيسة مبادرة مزولة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز المشروع الرائد في مجال دعم جمعية للمشاريع الناشئة والتي تخدم مرضى ألزهايمر.

تلى ذلك جلسة نقاش مفتوح بين الحضور والشركات المشاركة لتبادل الآراء والاقتراحات حول سبل تحقيق النجاح للمشاريع الناشئة وتقليل نسبة المخاطر والفشل والشروط اللازم توافرها لنمو واستدامة مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمعوقات التي تؤدي إلى كبحها وعدم نجاها.

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