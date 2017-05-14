شهادة شكر وتقدير من جمعية البر بمركز الحكامية لـ “فيفاء أون لاين”

تلقت “فيفاء أون لاين ” شهادة شكر وتقدير من جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بمنطقة جازان ، معبرة فيها على التعاون والمشاركة في كافة انشطة الجمعية ونشر كل ما يخص الجمعية وحساباتها ..

وطاقم “فيفاء أون لاين” بدورة يسعد ويبارك أي خطوة لهذه الجمعية التي اثبتت ادراكها لواجبها الانساني والأجتماعي والاعلامي . مما جعلها تذكر فتشكر .

مؤكدين اننا نتشرف بخدمة المجتمع وكافة الخدمات الأجتماعية والخيرية ، سائلين الله التوفيق والنجاح والأجر من رب العالمين .

كما نشكر جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية على هذه اللفتة التي بدون شك هي تقدير للمجهود الإعلامي للصحيفة وغيرها من وسائل الإعلام بالمنطقة .