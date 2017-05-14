بالصور .. محافظ فيفاء يدشن مشروع النظافة الجديد بقيمة تجاوزت 49 مليونا

دشن محافظ فيفاء محمد بن عبد الله الغزي صباح اليوم الأحد الموافق 18 / 8 /1438 هـ العقد الجديد لمشروع نظافة مدينة فيفاء وقراها بتكلفة إجمالية بلغت ( تسعة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال ) لمدة خمس سنوات ( 1825 ) يوما , بحضور رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ورئيس المجلس البلدي بفيفاء جابر محمد الفيفي , ومدير النظافة موسى شريف الفيفي وبعض رؤساء أقسام البلدية ومنسوبيها.

واستمع الغزي ورئيس المجلس البلدي إلى شرح مفصل عن العقد الجديد من قبل رئيس البلدية وتجول الجميع على المعدات والآليات الخاصة بمشروع النظافة الجديد .

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف بأن مشروع النظافة انطلق فعليا مع إحدى الشركات الوطنية ” التجارات ” ويستمر لمدة 5 سنوات لنظافة محافظة فيفاء والقرى التابعة لخدمات البلدية.

ويتضمن العقد على عدد من الضواغط الكبيرة والصغيرة والقلابات والشاصات والبوبكات وبلدوزر وسيارات للمراقبين وعدد من المعدات الأخرى بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العمال والسائقين والمراقبين .

وأثنى محافظ فيفاء ورئيس المجلس البلدي على ما شاهده من زيادة في المعدات والعمالة بالعقد الجديد، ما سوف يسهم وبشكل كبير على رفع مستوى النظافة , وحث المحافظ البلدية على بذل المزيد من الجهود في تعزيز ورفع مستوى أعمال النظافة العامة في المحافظة وقراها .