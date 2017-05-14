 انقطاع طريق وادي الجوة يدفع الطلاب للمشي عشرات الكيلومترات لآداء الأختبارات | فيفاء أون لاين
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

وسط تجاهل لبلدية فيفاء

انقطاع طريق وادي الجوة يدفع الطلاب للمشي عشرات الكيلومترات لآداء الأختبارات

انقطاع طريق وادي الجوة يدفع الطلاب للمشي عشرات الكيلومترات لآداء الأختبارات
عبدالرحمن يحيى الفيفي - فيفاء

مع بداية انطلاق الإختبارات النهائية للفصل الحالي أُجبر طلاب وطالبات وادي الجوة بفيفاء إلى الترجل لآداء اختباراتهم بعد أن انقطعت السبل أمامهم ، حيث أنقطع طريق المركبات في وادي الجوة ما دفع الأهالي لقطع مسافات طويلة مشيًا على الأقدام لقضاء حوائجهم بما في ذلك طلاب المدارس الذين قطعوا عشرات الكيلومترات لأداء أختباراتهم صباح اليوم الأحد.

وقال المواطن ماطر الشراحيلي أن هذا الإنقطاع في الموقع هو الثاني خلال أقل من ٤ أيام ، ومعدات البلدية تقوم بفتح الطريق وصولاً لسكن العمال التابعين للبلدية فقط ، ويتجاهلون مطالبات المواطنين بفتح باقي المواقع المنقطعة.

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