انقطاع طريق وادي الجوة يدفع الطلاب للمشي عشرات الكيلومترات لآداء الأختبارات

مع بداية انطلاق الإختبارات النهائية للفصل الحالي أُجبر طلاب وطالبات وادي الجوة بفيفاء إلى الترجل لآداء اختباراتهم بعد أن انقطعت السبل أمامهم ، حيث أنقطع طريق المركبات في وادي الجوة ما دفع الأهالي لقطع مسافات طويلة مشيًا على الأقدام لقضاء حوائجهم بما في ذلك طلاب المدارس الذين قطعوا عشرات الكيلومترات لأداء أختباراتهم صباح اليوم الأحد.

وقال المواطن ماطر الشراحيلي أن هذا الإنقطاع في الموقع هو الثاني خلال أقل من ٤ أيام ، ومعدات البلدية تقوم بفتح الطريق وصولاً لسكن العمال التابعين للبلدية فقط ، ويتجاهلون مطالبات المواطنين بفتح باقي المواقع المنقطعة.