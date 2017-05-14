 بالصور .. مدني جازان ينقذ محتجزين بـ”وادي لجب” | فيفاء أون لاين
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

بالصور .. مدني جازان ينقذ محتجزين بـ”وادي لجب”

بالصور .. مدني جازان ينقذ محتجزين بـ”وادي لجب”
فيفاء أون لاين - جازان

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان اليوم ، من إنقاذ أربعة متنزهين بـ”وادي لجب” السياحي بعد أن جرفت السيول مركبتهم ، وتم نقلهم إلى منطقة آمنة.
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم يحيى القحطاني: وردنا بلاغ عن احتجاز أشخاص بوادي لجب بمحافظة الريث وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن أربعة مواطنين احتجزوا أثناء تنزههم بالوادي رغم تحذيرات دوريات السلامة .
وأوضح أن مياه السيول بوادي لجب جرفت مركبتهم ، حيث قامت فرق الدفاع المدني بربط وتثبيت مركبتهم بالحبال لمنع استمرار انجرافها وإنقاذ المحتجزين إلى منطقه آمنة وهم بصحة جيدة ولله الحمد ، وذلك قبل وصول سيول أخرى من وادي “معري”.
وكرر المقدم القحطاني تحذيراته وتأكيده بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول المنقولة ، منبهاً إلى عدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه ومزاولة السباحة بها والتي قد تؤدي إلى الغرق ، متمنياً السلامة للجميع.

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