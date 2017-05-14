ضمن برنامج "خير خلف" على هامش البطولة المقامة حاليا في خشم العان ضمن برنامج “خير خلف” وزارة العمل تكرم أبناء شهداء الحرس الوطني

كرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبناء عدد من شهداء الواجب والمرابطين على الحدود، على هامش بطولة شهداء الحرس الوطني المقامة حاليا على ملاعب إدارة الشؤون الرياضية في الحرس الوطني بخشم العان في الرياض.

وذلك في الحفل الذي أقيم في القاعة الرئيسية بحضور العميد دعيرم الشهراني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير إدارة الشؤون الرياضية.

ومثّل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف الحربي مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض للتنمية الاجتماعية ، ضمن برنامج ( خير خلف) الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية.

وأكد العميد دعيرم الشهراني أن أبناء شهدا الواجب والمرابطين على الحدود يستحقون التكريم الدائم لما قام به آباؤهم في خدمة وحماية الوطن، مقدما شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على هذا التكريم الغير مستغرب.

وتطرق العميد الشهراني إلى المنافسات القوية التي شهدتها 12 لعبة في البطولة، ووصلت إلى مراحلها الأخيرة واصفا البطولة بالناجحة، موضحا أن متابعة ودعم الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، كان من أهم أسباب النجاح، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة.