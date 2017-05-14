مركز اﻷبحاث الزراعية بجازان يزرع 2000 بذرة بضفاف وادي ضمد

بدأ مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان بزراعة 2000 شتله لنبات السدر على ضفاف وادي ضمد وذلك من مبدأ التعاون بين الإدارات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة ولما فيه مصلحة الصالح العام للوطن ودعماً للمبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في البدء بزراعة عدد 4 ملايين شجرة إلى عام 2020 م .

ومشاركةً للمبادرة المحلية التي أطلقتها عدة منتديات في المنطقة من المهتمين بالزراعة والبيئة وتبنتها مشكورة الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة جازان بإشراف ورعاية المهندس غانم الجذعان مدير عام الإدارة وبحضور رئيس مركز الشقيري الأستاذ سمير الغامدي ومجموعة من المهندسين والفنيين الزراعيين والمهتمين بالبيئة وبعض الأعيان وجمع غفير من المواطنين والمتطوعين لإنجاح هذة المبادرة المباركة .

حيث تم بفضل الله تدشين هذه المبادرة في مرحلتها الأولى في مركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد.

وأكد مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس عبدالرحمن بن عبدربه جعفر أن مشاركة المركز يأتي دعماً لمبادرة وزارة البيئة والمياة والزراعة.

مشيراً إلى قيامهم بإستزراع أكثر من 2000 بذرة سدر على بعد أمتار من ضفاف وادي ضمد.

مضيفا بأن المركز سيقوم بمتابعة نجاح هذه المبادرة لمدة عام وإعادة زراعة الفاقد منها بمعرفة مكانها عن طريق تسجيل مواقعها بالأقمار الصناعية gps في سجلات المركز .