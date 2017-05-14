هيئة السوق تبدأ استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجها التدريبي

بدأت هيئة السوق المالية اليوم استقبال الطلبات للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي على رأس العمل لتأهيل الخريجين المتفوقين لعام 2017 بمسمى (برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل المتفوقين من خريجي الجامعات)، وسيتم الاستمرار في تلقي طلبات الخريجين حتى نهاية يوم 20 يوليو المقبل.

وأطلقت هيئة السوق المالية الدفعة الأولى من البرنامج في سبتمبر 2014، وهو برنامج تأهيلي جديد بهدف دعم فرص توظيف السعوديين من حديثي التخرج في قطاع السوق المالية، وذلك انطلاقا من احد أهدافها الاستراتيجية للخمس الأعوام المقبلة في دعم توطين الوظائف لدى مؤسسات السوق المالية، الأمر الذي يعزز تطوير السوق المالية أحد أهداف الهيئة الرئيسية.

ويتألف البرنامج في الدفعة الرابعة من عشرة مسارات تأهيلية تخصصية يوجه الخريج لها على حسب تخصصه الجامعي، وهي المسار الأول: مال واستثمار. المسار الثاني: الحوكمة والقوائم المالية. المسار الثالث: الانظمة والتشريعات. المسار الرابع: الالتزام والتفتيش. المسار الخامس: التراخيص ومكافحة غسل الأموال . المسار السادس: التواصل والتوعية. المسار السابع: المراجعة الداخلية والمخاطر. المسار الثامن: العلاقات الدولية والأبحاث. المسار التاسع: الاستراتيجية وإدارة المشاريع. المسار العاشر: الادارة.

ويتم من خلال البرنامج استقطاب مجموعة من الخريجين المتميزين وإلحاقهم بالتدريب على رأس العمل في الهيئة؛ لتعريفهم بالجوانب الفنية والنظامية لأعمال وأنشطة الأوراق المالية واكسابهم الجدارات التي تؤهلهم للعمل في سوق الأوراق المالية مستقبلا بعد التخرج. مدة البرنامج 12 شهرا وينفذ مرة واحدة سنويا. وقد أوشكت الدفعة الثالثة (دفعة عام 2016) على استكمال متطلبات التدريب والتي تضم 31 خريجا وخريجة من المتفوقين.

ويتعين على المتقدم للبرنامج التأهيلي أن تنطبق عليه الشروط التي حددتها هيئة السوق المالية للبرنامج وهي: التفرغ التام، أن يكون المتقدم او المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس، الماجستير، الدبلوم العالي بعد البكالوريوس، الدكتوراه، أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أن يكون المعدل الدراسي للمتقدم جيد جدا فما فوق، ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاما ميلادي لحملة البكالوريوس و 31 عاما لحملة الماجستير و 35 عاما لحملة الدكتوراه. كذلك يشترط البرنامج أن يجتاز المتقدم المقابلات الشخصية وألا يقل درجات المتقدم في اختبارات اللغة الانجليزية عن (5) في اختبار الـ IELTS. كما يتعين على المتقدم تقديم نتيجة اختبار ” القدرات للجامعين ” من المركز الوطني للقياس وأخيرا على المتقدم كتابة نبذة مختصرة عن أهداف وتطلعات المتقدم للبرنامج.

ويتوجب على الراغبين في البرنامج التدريبي ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الدخول على موقع هيئة السوق المالية والتقديم على الوظائف المعلنة باسم البرنامج، مع العلم أن التقديم يتطلب التسجيل في الموقع وبناء السيرة الذاتية للمتقدم؛ ونظرا لمحدودية المقاعد، ستعطي هيئة السوق المالية أولوية القبول للحاصلين على مراكز متقدمة في الدرجة العلمية والمعدل التراكمي العام واختبارات القدرات للجامعيين والمقابلات الشخصية، ويمنح المشارك في البرنامج مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية أثناء فترة تدريبة. كما يسجل في التأمينات الاجتماعية ومستفيداً من برنامج التأمين الطبي خلال فترة التدريب.