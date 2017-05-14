بلدية فيفاء تناقش المشاريع المتعثرة مع الأمانة بحضور جميع المقاولين

أشارت بلدية فيفاء بأنه تم وضع حلول للمشاريع المتعثرة والتي توقف العمل بها في الفترة الماضية حيث تم عقد إجتماع بمقر أمانة منطقة جازان مع المختصين في إدارة المشاريع وكذلك المقاولين , وتم بحث كافة مايتعلق بتلك المشاريع والإستماع للعوائق التي أبداها المقاولين من قبلهم .

حيث تم إيجاد الحلول المناسبة لإستئناف العمل في تلك المشاريع لحاجة المحافظة لها بعد الموافقة على تمديد مدة المشروع للمقاولين الذين واجهتهم عوائق خارجة عن إرادتهم أدت لتوقف المشروع بعد أخذ إقرارات ملزمه على المقاولين ومطالبتهم بتقديم برنامج زمني محدد لتنفيذ المشروع , وقد بدأ بعض المقاولين بإستئناف العمل بمتابعة من البلدية.

من جانب آخر أوضحت البلدية بأنها تأمل من بعض الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل تحري الدقة قبل نشر بعض المعلومات المغلوطة دون الرجوع للبلدية مثل نشر تعثر مشروع المجلس البلدي وهو منتهي وتم إفتتاحه وكذلك مشروع منتزه طريق ١٢ وهذا المشروع ألغي من قبل وزارة المالية , وكذلك مشروع المسلخ الذي يعتبر في مراحلة النهائية

وأن المشاريع المتعثرة معتمدة منذ عام ١٤٣٢ وهذا غير صحيح , وذلك حرصا على نشر المعلومات الصحيحة.

صور من استئناف العمل في الحديقة العامة

صور من استئناف العمل في المسلخ

صور من استئناف العمل في الساحة الشعبية

صور من استئناف العمل في صالة الاحتفالات