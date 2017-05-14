الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائد حرس الحدود بجازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقه الملكية بتعيين سموه نائباً لأمير منطقة جازان.

وفي بداية اللقاء ، رحّب سمو نائب أمير المنطقة باللواء العتيبي والوفد المرافق له ، مؤكداً أهمية الأعمال المناطة بحرس الحدود ، وموجهاً بضرورة التعاون الجاد والمخلص ومضاعفة الجهود من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن .

وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالمهام والواجبات الموكلة لقيادة حرس الحدود القطاعات التابعة لها بالمنطقة، وما تقدمه من خدمات.

من جانبه أعرب قائد حرس الحدود بجازان ، عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة ،وما استمع إليه من توجيهات ،سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.