الجمعية الدولية للقانون الرياضي تكرم نواف بن فيصل في اليونان

تكرم الجمعية الدولية للقانون الرياضي ( IASL ) يوم الجمعة القادم صاحب السمو الملكي الامير نواف بن فيصل بن فهد بمقر الجامعة الوطنية الكابوديسترانية في العاصمة اليونانية أثينا بحضور مدير الجامعة الدكتور اثاناثيوس ديموبولس ووزير الرياضة والثقافة اليوناني وعمدة مدينة أثينا وذلك نظير جهوده في خدمة القانون الرياضي في السعودية والشرق الاوسط خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للرياضة ( الرئاسه العامة لرعاية الشباب سابقا ) واللجنة الاولمبية والاتحاد السعودي لكرة القدم وسيكون التكريم يوم الجمعة القادم ١٩ مايو بمقر الجامعة التي تأسست ٣ مايو ١٨٣٤ من قبل الملك أوتو ويحضر حفل التكريم عدد من الشخصيات الرياضية البارزة في الشرق الاوسط والعالم منهم رئيس منظمة السلام والرياضة جويل بوزو ووزيرة الرياضة المغربية السابقة والبطلة الاولمبية نوال المتوكل والدكتور صالح بن ناصر نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة وامين عام الاتحاد العربي لكرة القدم سعيد جمعان الغامدي والبطلة الاولمبية المصرية رانيا علوان ورئيس الاتحاد السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة ناصر الصالح والمحامية الايطالية المختصة بالجوانب الرياضية انجيلا ماتشي ونائب رئيس الاتحاد السعودي السابق لكرة القدم محمد النويصر ومنصور الخضيري وعبدالله العذل ومحمد المسحل ويعتبر هذا التكريم هو الاول لشخصية من الشرق الاوسط نظير جهوده في تثبيت وتطبيق القانون الرياضي في شتي الالعاب حيث ساهم الامير نواف بن فيصل في فتح المجال للأندية للتقاضي خارجيا في الفيفا كذلك اجبر الاندية على الاستعانة بمحامين ومستشارين في القانون الرياضي كذلك كانت اول انتخابات رياضية في تاريخ كرة القدم السعودية في عهده وكذلك شكلت أول لجنة لخصخصة الاندية وكذلك اطلق اول دوري محترفين لكرة القدم وكذلك انشاء لجان قانونية في اللجنة الاولمبية .

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