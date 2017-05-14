نائب أمير جازان يلتقي فضيلة رئيس المحكمة العامة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس المحكمة العامة بجازان الشيخ عبدالرحمن الشماخي، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير منطقة جازان، مشيدا بالقرارات والتوجيهات الحكيمة التي أصدرتها القيادة الرشيدة في مصلحة الوطن والمواطن.

ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس المحكمة العامة بجازان ، سائلا الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

من جانبه عبر الشيخ الشماخي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة جازان على الاستقبال، سائلاً المولى عز وجل أن يعين سموه على أداء هذه الأمانة في ضَل توجيهات ولاة الامر -حفظهم الله- ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لكل ما فيه خير المنطقة وخدمة أبناءها.