 نائب أمير جازان يلتقي فضيلة رئيس المحكمة العامة | فيفاء أون لاين
الأحد, 18 شعبان 1438 هجريا, الموافق 14 مايو 2017 ميلاديا

نائب أمير جازان يلتقي فضيلة رئيس المحكمة العامة

نائب أمير جازان يلتقي فضيلة رئيس المحكمة العامة
فيفاء أون لاين ـ جازان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس المحكمة العامة بجازان الشيخ عبدالرحمن الشماخي، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير منطقة جازان، مشيدا بالقرارات والتوجيهات الحكيمة التي أصدرتها القيادة الرشيدة في مصلحة الوطن والمواطن.
ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس المحكمة العامة بجازان ، سائلا الله تعالى العون والتوفيق للجميع.
من جانبه عبر الشيخ الشماخي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة جازان على الاستقبال، سائلاً المولى عز وجل أن يعين سموه على أداء هذه الأمانة في ضَل توجيهات ولاة الامر -حفظهم الله- ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لكل ما فيه خير المنطقة وخدمة أبناءها.

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