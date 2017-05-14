برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعيات الخيرية لتحفيظ القران بمنطقة الباحة يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس إدارة الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة اجتماعه الأول للعام1438هــ بقاعة الاجتماعات بالجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن محمد علي الزهرني وذلك بحضور 15 عضواًُ منهم نائب الرئيس والمسوؤل المالي وأمين المجلس المعيين الجدد بمجلس المنطقة وبدأ الاجتماع بمناقشة بعض المواضيع التي تتعلق بإعمال الجمعيات خلال فترة الصيف للعام 1438 وناقش المجلس أيضاًً كيفية تنمية الموارد المالية للجمعيات خلال شهر رمضان المبارك وفي نهاية الاجتماع اختتم المجلس بعدد من التوصيات و المقترحات التي تنمي موارد الجمعيات.