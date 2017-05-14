بالصور: نائب أمير جازان يتفقد سير العمل بإدارات وأقسام إمارة المنطقة .. 

وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم على سير العمل بمختلف الإدارات والأقسام بإمارة المنطقة.

واطلع سموه خلال الجولة التي شملت المكاتب الإدارية “بمكتب سمو أمير المنطقة ومكتب النائب وكيل الامارة ووكالة الامارة للشؤون الأمنية ووكالة الحقوق ووكالة الشؤون التنموية والعمليات المشتركة والشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية العلاقات العامة والإعلام والاستقبال والمراسم وادارة تقنية المعلومات والتطوير ومركز الخدمة الشاملة والاتصالات الإدارية وإدارة المتابعة” ، على النقلة الكبيرة التي شهدتها مختلف الأقسام ، مستمعاً لشرح مفصل عن المهام والأعمال والخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمواطن والمقيم عبر تلك الإدارات.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة عن سعادته بالزيارة وما يتوافر بالإدارات التي شملتها من إمكانات مادية وبشرية مؤهلة ، وما يقدمونه من خدمات ومهام، موجهاً سموه كافة منسوبي الإمارة بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة الصالح العام.

حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري ووكيل الامارة المساعد محمد بن سعيد الحجري.