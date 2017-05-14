أسرة الداثري تحتفل بتقاعد رئيس مركز عثوان بالداير

شهدت قاعة الملكة في الداير مساء أمس الأول حفل احتفاء برئيس مركز عثوان يحيى أحمد الداثري الفيفي بعد إحالته للتقاعد التي أقامها أسرة وعائلة المحتفى به .

وحضر الحفل محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي ونائب شيخ شمل فيفاء حسين بن حسن الفيفي وشيخ شمل عشائر الأبيات عبدالله بن حسن الفيفي وشيخ قبيلة الداثري يزيد هادي الفيفي وجمع من المسؤولين والمشايخ والأعيان والأهالي المحبين للمحتفى به من فيفاء والداير وغيرها .

حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة استهل بالقرآن الكريم ثم قدم عرض مرئي يستعرض فيه سيرة المحتفى به كما أشتمل الحفل على عدد من الكلمات وقصدية شعرية , كما ألقى المحتفى به كلمة عن هذه المناسبة .

ثم تسلمت المحتفى به عدد من الهدايا التذكارية ثم تناول الجميع مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة .