 أسرة الداثري تحتفل بتقاعد رئيس مركز عثوان بالداير | فيفاء أون لاين
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

أسرة الداثري تحتفل بتقاعد رئيس مركز عثوان بالداير

أسرة الداثري تحتفل بتقاعد رئيس مركز عثوان بالداير
فيفاء أون لاين - أحمد علي العبدلي

شهدت قاعة الملكة في الداير مساء  أمس الأول حفل احتفاء برئيس مركز عثوان  يحيى أحمد الداثري الفيفي بعد إحالته للتقاعد التي أقامها أسرة وعائلة المحتفى به .

وحضر الحفل محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي ونائب شيخ شمل فيفاء حسين بن حسن الفيفي وشيخ شمل عشائر الأبيات عبدالله  بن حسن الفيفي وشيخ قبيلة الداثري يزيد هادي الفيفي وجمع من المسؤولين والمشايخ والأعيان والأهالي المحبين للمحتفى به من فيفاء والداير وغيرها .

حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة استهل بالقرآن الكريم ثم قدم عرض مرئي يستعرض فيه سيرة المحتفى به كما أشتمل الحفل على عدد من الكلمات وقصدية شعرية , كما ألقى المحتفى به كلمة عن هذه المناسبة .

ثم تسلمت المحتفى به  عدد من الهدايا التذكارية ثم تناول الجميع مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة .

 

 

   

 

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