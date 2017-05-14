رئيس مركز الكدمي في جولة تفقدية بعد الأمطار والسيول

قام رئيس مركز الكدمي الاستاذ ابراهيم عثمان الشبيلي بجولة تفقدية لقرى مركز الكدمي بعد الاعاصير والأمطار والسيول التي هطلت مساء البارحة بمعدلات بمرتفعه على القطاع الشرقي لمحافظة صبيا بمركز الكدمي حيث وقف الشبيلي على وادي نخلان الذي سار السيل في مساره الطبيعي ولا يشكل اي خطوره على المواطنين وقام بزيارة لقرية الوحاشية التي تقع على ضفاف الوادي واستمع الي المواطنين في القرية واطلع على خطة حملة النظافة التي نفذتها بلدية محافظة صبيا في قرى المركز من عضو المجلس البلدي بصبيا الاستاذ حيدر الذروي المتابع للحملة حيث رافق الشبيلي في جولته محمد حسن الذروي والشيخ موسى محمد سوادة امام وخطيب جامع الحسينية والاستاذ علي محرق والاستاذ محمد عيسى الحازمي والاستاذ يحي محمد شريف من منسوبي ثانوية الحسينية والرجال العاملين في خدمة المجتمع والمنظمين لحملة النظافة للحسينية والكدمي والقرى المجاوره لها وتعد هذه الجولة من الجولات المستمرة والأفقي ك التي يقوم بها الشبيلي لقرى المركز تجاوباً مع ملاحظات وشكاوى المواطنين وخدمة مواطني المركز.

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