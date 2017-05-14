 رئيس مركز الكدمي في جولة تفقدية بعد الأمطار والسيول | فيفاء أون لاين
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

رئيس مركز الكدمي في جولة تفقدية بعد الأمطار والسيول

رئيس مركز الكدمي في جولة تفقدية بعد الأمطار والسيول
فيفا اون لاين

قام رئيس مركز الكدمي الاستاذ ابراهيم عثمان الشبيلي بجولة تفقدية لقرى مركز الكدمي بعد الاعاصير والأمطار والسيول التي هطلت مساء البارحة بمعدلات بمرتفعه على القطاع الشرقي لمحافظة صبيا بمركز الكدمي حيث وقف الشبيلي على وادي نخلان الذي سار السيل في مساره الطبيعي ولا يشكل اي خطوره على المواطنين وقام بزيارة لقرية الوحاشية التي تقع على ضفاف الوادي واستمع الي المواطنين في القرية واطلع على خطة حملة النظافة التي نفذتها بلدية محافظة صبيا في قرى المركز من عضو المجلس البلدي بصبيا الاستاذ حيدر الذروي المتابع للحملة حيث رافق الشبيلي في جولته محمد حسن الذروي والشيخ موسى محمد سوادة امام وخطيب جامع الحسينية والاستاذ علي محرق والاستاذ محمد عيسى الحازمي والاستاذ يحي محمد شريف من منسوبي ثانوية الحسينية والرجال العاملين في خدمة المجتمع والمنظمين لحملة النظافة للحسينية والكدمي والقرى المجاوره لها وتعد هذه الجولة من الجولات المستمرة والأفقي ك التي يقوم بها الشبيلي لقرى المركز تجاوباً مع ملاحظات وشكاوى المواطنين وخدمة مواطني المركز.

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