نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير تعليم صبيا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم مدير التعليم في صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وعددا من منسوبي الإدارة والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لأمير منطقة جازان.

وفي أثناء اللقاء تسلم سمو نائب أمير جازان التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة وفعاليات إدارة التعليم في صبيا للعام 2016م .

واستمع سموه إلى شرح مفصل من مدير التعليم عن ما تضمنه التقرير من إنجازات ومشاريع ومبادرات والتي تسعى من خلالها إدارة التعليم في صبيا لتحقيق كافة الأهداف المناطة بها في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020.

فيما رحب سمو نائب أمير المنطقة ، بمدير تعليم صبيا مقدما شكره وتقديره لكافة منسوبي الإدارة على التهنئة ، مستعرضا سموه في كلمة ما يحضي به التعليم في منطقة جازان ومناطق المملكة من اهتمام كبير من ولاة الأمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مؤكدا الدور الهام والفعال للتعليم في الرؤية الشاملة وبرنامج التحول الوطني، مثمناً ما تبذله الإدارة من جهود لخدمة الطلاب والطالبات، معرباً سموه عن سعادته بما استمع إليه وما تضمنه التقرير من أعمال وإنجازات راجياً العون من الله للجميع.

من جانبه عبر مدير التعليم في صبيا عن خالص شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على الاستقبال ومثمنا ما استمع إليه من توجيهات لكل ما من شأنه خدمة الوطن وابنائه وبناته، سائلا الله تعالى له ولولاة أمرنا التوفيق والسداد.