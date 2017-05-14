 سلطنة عمان تؤكد وقوفها مع الحكومة الشرعية في ‏اليمن | فيفاء أون لاين
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

سلطنة عمان تؤكد وقوفها مع الحكومة الشرعية في ‏اليمن

سلطنة عمان تؤكد وقوفها مع الحكومة الشرعية في ‏اليمن
عدن - واس

أكد وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي ‏وقوف بلاده إلى جانب اليمن وقيادته الشرعية.‏

وقال المسؤول العماني خلال اتصال هاتفي أجراه معه نائب ‏رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن ‏بلاده تساند أي جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وبما ‏يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية ويصون ‏مؤسساتها الوطنية ومُقدرات الشعب اليمني من جهته أشاد الوزير المخلافي، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية بمواقف سلطنة عمان الداعمة لإرادة الشعب ‏اليمني وحقه بالعيش بسلام وإنهاء الحرب التي اشعلها ‏الانقلابيون وفق المرجعيات الثلاث.‏

وأكد المخلافي أن بلاده وحكومتها الشرعية ‏حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف ‏المجالات وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.‏

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