هنا تفاصيل نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني لمنع غش البنزين

كشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد) عن تفاصيل نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني لمنع الغش التجاري، بعد تدشين الوزير ماجد القصبي له في مقر الوزارة، مؤكدة أنه سيُطبق على المحطات الجديدة مؤقتا وسُيترك الأمر اختياريا للمحطات القائمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن النظام يهدف إلى القضاء على حالات الخلط في البنزين والغش التجاري ورفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين.

وكشفت أن مختبر الوزارة يقوم بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي.

وبينت أنه عند الانتهاء من عملية الفحص والمعايرة، يقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار على جميع المضخات في المحطة لإيضاح حالتها.

وأكدت أنه بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي عبر إلزام المحطات الجديدة بفحص ومعايرة مضخات الوقود، وإتاحته بشكل اختياري لأصحاب المحطات القائمة كمرحلة أولى، على أن يتم تطبيق النظام في المرحلة الثانية بشكل إجباري على المحطات الجديدة والقائمة التي ينتهي ترخيص تشغيلها بعد 1 /1 /1439هـ.

وأكدت الوزارة أنها حرصت على أن يكون المواطن الشريك في الرقابة على المحطات، عبر تمكينه في المرحلة القادمة من تقديم البلاغات عن المخالفات.