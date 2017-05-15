استنفار تام لبلدية قوز الجعافرة لمواجهة الأمطار والسيول

استنفرت إدارة الكوارث ببلدية قوز الجعافرة وإدارة التشغيل والصيانة كامل أطقمها ومعداتها لمواجهة خطر مياه السيول والأمطار حيث تعرض مركز قوز الجعافرة ليلة امس السبت الموافق ١٧/٨/١٤٣٨ الى امطار غزيرة جداً واستمرت لفترات طويلة مما تسبب في تجمع المياة في المزلقانات والعبارات والطرق والمنازل لبعض القرى بالإضافة الى جريان بعض الأودية .

وأكد رئيس بلدية قوز الجعافرة المهندس / عبدالله بن محمد ابو عقيل ان البلدية سخرت كل الإمكانيات والفرق للحد من الآثار المترتبة على هطول الأمطار وأنه تم إغلاق جميع البلاغات داخل المنازل وسحب كميات كبيرة من مياة الأمطار وإصلاح اعطال الكهرباء لبعض مرافق البلدية المتأثرة بها ورفع سدود حماية ترابية مؤقتة لبعض القرى تحسباً لأي طارء .

وأضاف ابو عقيل بأن العمل بدأ منذ توقف الأمطار فجر يوم الأحد والى ما بعد منتصف الليل حتى إغلاق آخر بلاغ وسيستمر العمل تفادياً لتعرض مركز قوز الجعافرة الى امطار في المستقبل سائلاً المولى ان يجعلها امطار خير وبركة ويعم بها البلاد والعباد ،،