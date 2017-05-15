بالصور ..جمعية تحفيظ القرآن بالداير تحتفل بختام مجمع رياض القرآن

اختتمت جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الداير مساء الجمعة 16 / 8 / 1438 هـ برنامج مجمع رياض القرآن في احتفال بهيج رعاه رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / سالم بن حسين المالكي بحضور قاضي المحكمة العامة بظهران الجنوب ومدير مكتب تعليم الريث مفرح بن يحيى الريثي وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية و رجال الأعمال و معلمي الحلقات و طلاب الحلقات و أولياء أمورهم وجمع من الأهالي والمقيمين .

وانطلق الحفل بتلاوة آيات من وحي السماء تلاها الطالب / ميكائيل عبدالرحمن أحد طلاب المجمع ، عقب ذلك ألقى الطالب / زياد محمد علي المالكي قصيدة عن القرآن نالت استحسان الحضور ، وكانت فقرة شكرا أبي فكرتها ابن يشكر أباه على إلحاقه بالمجمع قدمها الطالب رائد لوالده بدر أحمد المالكي ، تلا ذلك نماذج من حفاظ المجمع مثلهم الطلاب ( حمدان علي محمد ، حمزة يحيى حسن ، مالك محمد يحيى ، ريان مفرح مسعود ) عقب ذلك ألقى رئيس الجمعية أ . سالم بن حسين المالكي كلمة رحب فيها بالحضور و ثنى بالشكر لمشرف المجمع أ. محمد علي المالكي وفريق عمله على الجهود التي بذلوها في إنجاح برامج المجمع طوال العام ووجه شكره للداعمين من رجال أعمال ومتعاونين على البذل والعطاء والدعم وختم كلمته بالشكر الجزيل لكل العاملين على هذا الحفل حتى ظهر بهذه الصورة الجميلة المشرفة .

ثم حانت لحظات التكريم وكانت تكريم حفاظ الأجزاء وهم :

( عبدالرحمن لطفي – ميكائيل عبدالرحمن – زكريا – عبدالباري – عبدالرحمن فهمي – أسعد فايز – معتز مرشد – عبدالوهاب الزبير – عبدالوهاب محمد مسعود – محمد بابكر الفاضل – طلال جبران شريف – عدي محمد ناجع – زياد محمد علي – محمد فهمي – مهند فهمي – سعد عبد المحمود – وسام جابر محمد – إياد قاسم علي – علاء أحمد يحيى – عبدالله محمد سلمان –صهيب حلمي عبدالتواب 0 أحمد محمد علي ) وقد تم تكريمهم بشهادة شكر ومبلغ مالي .

عقب ذلك تم تكريم كتاب الوحي بمبلغ مالي بالإضافة لشهادة شكر ودرع وهم :



عقب ذلك تم تكريم قراء المجمع بمبلغ مالي بالإضافة لشهادة ودرع وهم :



بعد ذلك تم تكريم الحفاظ المتميزون وهم ( عبدالودود محمد مسعود – أنس يحيى إسماعيل – ريان موسى جابر – أسعد فايز جرادي – نادر عبدالله الفيفي )

تلا ذلك تكريم الطالب المثاليون بدرع و أطقم هدايا وهم ( ريان موسى النخيفي – سهيل محمد يحيى – عبالله سلمان ماطر – لؤي محمد ناجع – طلال حسين سلمان – مرتضى محمد الزبير – عبدالوهاب علي محمد – زياد سالم أحمد – محمد مفرح يحيى – عبدالرحمن فهمي )

عقب ذلك تم تكريم معلمي المجمع نظير ما قدموا بمبلغ مالي بالإضافة إلى طقم وهدية رمزية وكذلك تم تكريم إمام الجامع بالإضافة إلى المؤذن وكذلك الإداريين والعالمين بالمجمع وكذلك تم تكريم مالك قاعة الملكة للاحتفالات على تبرعه بالقاعة لإقامة الحفل في سنتين متتاليتين .

و كانت لحظات الترقب في انتظار مسابقة نقاطي التي بذل فيها طلاب المجمع جهدا كبيرا في حصد النقاط لتحقيق المراكز الأول حيث تنوعت الجوائز ما بين أجهزة بلاستيشن و شاشات و أجهزة جوالات وسكوترات وكانت النتائج كالتالي :

الصفوف الاولية : ( أحمد محمد علي – ريان مفرح مسعود – مؤمن إسماعيل مسلم – باسم إسماعيل مسلم – نادر عبدالله الفيفي )

الصفوف العليا : ( ريان موسى النخيفي – حسام مرعي فرحان – رائد بدر جابر – إلياس بندر أحمد – بدالوهاب جبران سالم – قيس الفيفي – منير – أنس يحيى إسماعيل – وسيم عبدالله – عبدالرحمن الفيفي – ريان حسن جبران – عبدالرحمن فهمي – عبدالرزاق سالم )

المرحلة المتوسطة : ( عبدالودود محمد مسعود – محمد بابكر فاضل – حمدان علي محمد – زياد محمد علي – مهند – راكان – مرتضى محمد الزبير – محمد موسى عمر – حسام مرعي فرحان )

المرحلة الثانوية : ( عبدالوهاب محمد مسعود – ميكائيل – حمزة يحيى حسن – إياد محمد علي – محمد صلاح عبدالله – زكريا عبدالرحمن )

وكان مسك الختام تكريم لمشرف المجمع أ . محمد علي المالكي هدية رمزية مقدمة من جمعية تحفيظ القرآن بالداير نظير ما قدمه من جهود .

وكان للوفاء لمسة بهدايا رمزية لضيفي اللقاء قاضي محكمة ظهران الجنوب ومدير مكتب تعليم الريث تقديرا لحضورهم ومشاركتهم في هذا الكرنفال .