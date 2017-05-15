كتاب (رحلة ذي القرنين وقصة يأجوج ومأجوج)

الكتاب جاءني هدية قيمة من أستاذي جابر مسعود الفيفي.

وبعد أن أتممته في أول يوم بدأت فيه(فهو شيق جدا ويجبرك على قراءته والعودة إليه) كتبت عنه كإلماحة صغيرة:-

كنت على قناعة بأن العنوان مختلف عن المضمون وإنما وضع العنوان للتشويق لأنه لن يأت بجديد في هذا الباب ولكنني تفاجأت ببحث عملي منهجي دقيق وواضح.

الكتاب متوسط الحجم يقع في ٢٣٢صفحة جيد الطباعة غلافه جميل وجذاب، متوسط الأسطر في الصفحة ١٨سطرا، حجم الخط جيد جدا، تنسيقه وترتيبه مريح للقارئ، يحتوي على صور فوتوغرافية توثق المواقع.

الكتاب عبارة عن بحث ذو منهجية علمية بأدلة من القرآن والسنة واللغة وأخبار العرب والواقع بتسلسل تاريخي واضح ومقنع.

– الكتاب في عدة نقاط:-

١.مقدمة توضيحية شيقة.

٢.أسئلة للتوطئة تمهد لمادة البحث(توجد به أسئلة ذكية ومحورية) وأسئلة أخرى في أبواب أخرى.

٣.أهم جانب يؤيده الكثير من التاريخ وهو تزوير واختطاف التاريخ العربي لجنوب الجزيرة العربية من قبل اليهود، وأزيد وأقول: كذلك حتى علماء المسلمين عندما وثقوا اللغة والتاريخ فكان تدوينهم من الحجاز (مكة والمدينة) ثم شمالا وأُهملت لغة وتاريخ جنوب الجزيرة العربية فمهد ذلك لمزيد من تغريب التاريخ.

٤.سرد أقاليم اليمن السعيد لفهم التسلسل الزمني.

٥.إثبات من هو ذو القرنين ونفي المبالغة المحيطة بقصته والتي تستهويها الأنفس.

٦.تتبع خط سير ذي القرنين بترتيب الآيات القرآنية مستندا على إثباتات لغوية وواقعية وقف عليها المؤلف شخصيا.

٧.الاستناد على مسميات القرآن والسنة واللغة في شعر العرب لإثبات المواقع وكذلك تطابقها مع الواقع.

٨.توضيح معنى السد والردم بين لغة (القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا) وذلك في لغتهم العربية التي لا تكاد تُفهم لأنها لهجة ولكنة غامضة، وبين لغة ذي القرنين العربية ولكن بلهجة غير لهجتهم ولكنتهم.

٩.توضيح المراد بالقرنين وشواهدهما وكذلك العين الحمئة والسدين والزبر والقطر ومطلع ومغرب وغيرها.

١٠.ثم ختم ببابين باب فيه ما يدعم البحث للمهتمين بالأرقام وعلم الجمّل فالمؤلف ذكره كإثبات ولكنني أراه مثل الباب الذي بعده للاستئناس وأنه ليس من صميم البحث.

١١.باب فيه روايات قصصية من تراث خولان بن عامر وذلك في (فيفاء) تحديدا وهي للاستئناس بها وليست من صميم البحث.

١٢.الخاتمة

١٣.المراجع

١٤.الفهرست

كتاب لا يُشرح ليُقنع به أحد بل يُقرأ ويحفظ كمرجع لأهميته.

الملحوظات التي قد تؤخذ على الكتاب:

-الجزم بأنه فكك خفايا القصة كاملة.

-الصور الفوتوغرافية غير ملونة وقليلة.

أخيرا (قبلة) على جبين أستاذي جابر مسعود الفيفي فكتابه هذا يستحق الاقتناء والبحث عنه للمتخصص ولغير المتخصص، كما أشار إلى مواقع عدة تحتاج إلى بحث وتنقيب وتوثيق.

شكرا لك أستاذي على هذا البحث والجهد، وجزاك الله خيرا على ما قدمت من خدمة لا تقدر بثمن.

ومما يُذكر للاستئناس كانت إحدى كبيرات السن رحمها الله ((أم جدتي لأمي/عافيةسلمان يزيد آل العمرية من قبيلة الثويعي

والتي كانت تحل في بيت (وخشن) وقد عمرت ولا يعلم مولدها لقدمه رحمها الله.))

قبل ٢٠عاما تقريبا ونحن (نتندى) في أيام كهذه صافية تُرى فيها تهامة كاملة…

قالت لي:(ترى العكوتين )

قلت:(نعم)

قالت:(لن تقوم القيامة حتى يأتي طريقٌ من بينهما).

لزمت الصمت لأنها كبيرة في السن وجلست أتخيل طريق صبيا المؤدي إلى العيدابي وهو قادم من بين العكوتين بدلا من كونه يأتي وعن يساره العكوتين، ولكن ومع فهم الأستاذ جابر فكأن ذلك الزعم مستند على شيء وأن ذلك الطريق سيأتي من بين (السدين) العكوتين من الأسفل إلى أعلى وليس أفقيا…والله أعلم

مع التحية

عبدالله حسن فرح الفيفي