الحدادي والقميري يزوران مدرسة خيبر الليلية ويشيدان بجهود إدارة المدرسة

يتواصل سير الاختبارات بمدرسة خيبر الليلية بمحافظة العارضة والتي تظم أكثر من 250 طالبا معظمهم من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي بشكل مثالي ومنتظم وفق ما وضعته إدارة المدرسة من خطط وتعليمات تضمن نجاحها.

وقد حظيت المدرسة مساء أمس بزيارة إشرافية قام بها المشرفين بالقسم المختص بالإدارة العامة لتعليم جازان الأستاذ محمد حدادي والأستاذ محمد قميري وكان في استقبالهما مدير المدرسة الأستاذ صدام حسين هزازي وعدد من منسوبيها.

وقد اطلعا خلالها على سير الاختبارات وانتظامها، كما قام الجميع بجولة داخل مرافق المدرسة وقاعات الاختبارات واشادا بدور إدارة المدرسة والمعلمين نظرا لما وجدوه من حسن تنظيم داخل المدرسة.

وذكر مدير مدرسة خيبر الليلية الأستاذ صدام حسين هزازي أن المدرسة بكافة منسوبيها تسعى لتقديم كل التسهيلات لنجاح الاختبارات، خاصة وأن معظم طلابها من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، والذين يستحقون منا أن نعمل لأجلهم بكل ما نستطيع.

مؤكدا أن نتائجهم في الاختبارات متميزة وأن نجاحاتهم في قاعات الاختبارات هو امتداد لنجاحاتهم في الحدود.