 توقعات الطقس اليوم | فيفاء أون لاين
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

توقعات الطقس اليوم

توقعات الطقس اليوم
فيفاء أون لاين - متابعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين” أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمرتفعات منها.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أنه من المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية على منطقة المدينة المنورة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*