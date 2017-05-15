توقعات الطقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين” أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمرتفعات منها.

وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أنه من المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية على منطقة المدينة المنورة في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض