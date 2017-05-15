 هذا هو عدد التأشيرات المستحقة لمستحقي الضمان | فيفاء أون لاين
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

هذا هو عدد التأشيرات المستحقة لمستحقي الضمان

هذا هو عدد التأشيرات المستحقة لمستحقي الضمان
فيفاء أون لاين - متابعة

أوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماجد العصيمي أنه يحق لمستفيدي الضمان استخراج ثلاث تأشيرات منزلية، من دون أن يسقط عنهم الضمان الاجتماعي، وذلك وفق الأنظمة الجديدة.

وقال العصيمي بحسب “الحياة”: إن “نظام الضمان مرن ويلبي حاجات المستحقين؛ إذ يسمح له بثلاث تأشيرات، تكون عادةً لسائق وخادمة وممرض إن كان مريضاً، كما أن الكبير له حاجاته الخاصة”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى الأسر المحتاجة ودعمها، لافتاً إلى أنه بعد تطوير الأنظمة تم التوصل إلى أشخاص غير مستحقين وتمت معالجة أوضاعهم.

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