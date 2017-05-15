بالأرقام .. تفاصيل التوطين في المستشفيات الحكومية

كشفت إحصائية عدد العاملين في المستشفيات الحكومية، أن نسبة التوطين في مهنة الطب بلغت 33% خلال عام 2016.

وأظهرت الإحصائية، وفقا لـ”الاقتصادية” أن عدد الأطباء العاملين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بلغ نحو 42.7 ألف طبيب وطبيبة، بينهم 14.3 ألف مواطن، بنسبة 33.5%، فيما بلغ عدد الأطباء الأجانب28.4 ألف طبيب وطبيبة بنسبة 66.5%، من إجمالي العاملين في وزارة الصحة.

وبلغ عدد العاملين في التمريض نحو 101.2 ألف ممرض وممرضة، شكل نسبة المواطنين والمواطنات منهم نحو 57.5 %، بـ58.2 ألف، فيما يقدر عدد الممرضين الأجانب بنحو 42.9 ألف وافد.

وأشارت الإحصائية إلى تفوق نسبة الصيادلة المواطنين عن الأجانب في مستشفيات وزارة الصحة بـ91.5%، حيث بلغ عددهم 3227 صيدليا، مقابل 298 صيدليا أجنبيا.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصدرت قرارات بوقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان، لإتاحة فرص العمل لأطباء الأسنان المواطنين في القطاع الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.