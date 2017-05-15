هنا حقيقة نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي الى الامارات

نفت وزارة الطاقة الإماراتية، الأخبار المتداولة عن فكرة إحضار جبل جليدي أو استيراد المياه، عبر خط أنابيب من دولة أخرى.

وقالت الوزراة في بيان اليوم الإثنين، إنه باعتبارها الجهة المسؤولة عن شؤون المياه، تؤكد أنه لا صحة لمثل هذه الأخبار وإنها مجرد إشاعات.

الجدير بالذكر أن أنباء صحفية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى نية الإمارات نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة، مطلع 2018 من أجل تحسين المناخ وزيادة كميات الأمطار والمخزون المائي، وجلب ملايين الليترات من الماء العذب.