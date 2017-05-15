 هنا حقيقة نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي الى الامارات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

هنا حقيقة نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي الى الامارات

هنا حقيقة نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي الى الامارات
فيفاء أون لاين - متابعة

نفت وزارة الطاقة الإماراتية، الأخبار المتداولة عن فكرة إحضار جبل جليدي أو استيراد المياه، عبر خط أنابيب من دولة أخرى.

وقالت الوزراة في بيان اليوم الإثنين، إنه باعتبارها الجهة المسؤولة عن شؤون المياه، تؤكد أنه لا صحة لمثل هذه الأخبار وإنها مجرد إشاعات.

الجدير بالذكر أن أنباء صحفية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى نية الإمارات نقل كتل جليدية من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة، مطلع 2018 من أجل تحسين المناخ وزيادة كميات الأمطار والمخزون المائي، وجلب ملايين الليترات من الماء العذب.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*