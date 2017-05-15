محمد بن نايف الرامي العربي الأول للإرهاب

وصف معالي وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بـ (رائد الأمن العربي) جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها في حفل افتتاح بطولة الشرطة العربية للرماية التكتيكية بالمسدس في العاصمة اللبنانية بيروت .

وقال المشنوق في كلمته أن الدول العربية يجمعها الإتحاد الرياضي العربي للشرطة المنبثق عن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يرعاه دائما وبنجاح ويستمر بالاهتمام به الرامي العربي الاول للإرهاب صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية .

كما رحب المشنوق بالوفود العربية المشاركة في منافسات البطولة ، مؤكدا أنهم يحملون مشاعر دولهم العروبة في لبنان ويتحملون معهم حمل العروبة في لبنان .

وكانت البطولة قد افتتحت برعاية وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق .. وبحضور رئيس الإتحاد الرياضي العربي للشرطة العميد/ خالد بن حمد العطية , وعدد من القيادات الأمنية و الرياضية وممثلي ( 17 ) دولة عربية مشاركين في هذا التجمع الرياضي العرب.

وقد بدأت مراسم حفل الافتتاح بفلم مرئي ثم مسيرة الدول المشاركة بعد ذلك أقيم استعراض للرماية الحيه أعقب ذلك كلمة رئيس الإتحاد الرياضي العربي للشرطة الذي ذكر ان الإتحاد الرياضي العربي للشرطة يستمد قوته بعد توفيق الله إلى مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يترأسه فخرياً صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز , وكذلك ثـمن تنظيم هذه البطولات التي تحقق تقوية أواصر الود والأخوة بين الشباب العربي