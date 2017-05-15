أمير جازان يستقبل مديرعام  الأحوال المدنية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان بندر بن عبدالله بن مشيط، وذلك بمناسبة تعيينه مديرًا عاما للأحوال المدنية بمنطقة جازان

وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة جازان بالأستاذ بندر بن مشيط, متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.

من جهته عبر مدير عام الأحوال المدنية بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات حيال تقديم جميع الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية بالمنطقة، وضرورة إنهاء جميع المعاملات وتطبيق الإجراءات التي تسهم في سرعة إنجاز العمل على الوجه المطلوب.​