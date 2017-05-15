بلدية فيفاء .. بالصور ..طريق الجوة تم صيانته مرتين وندرس حاليا وضع طريق آمن

إشارة لما نشر بصحيفتكم الغراء ” صحيفة فيفاء أون لاين ” بعنوان انقطاع طريق بفيفاء .

تود بلدية محافظة فيفاء أن توضح بعض من المغالطات التي اشتمل عليها التقرير ومنها ما يلي :

١- تم عنونة الخبر بكلمة تجاهل بلدية فيفاء لطريق الجوة .

والبلدية لم تتجاهل أي طلب أو بلاغ وصل لعمليات البلدية حيث تم قفل جميع البلاغات في أوقات قياسية وسبق نشرها للعموم في حينه .

٢- ذكر بأن البلدية لم تمسح الطريق المذكور وهذا غير صحيح حيث تم صيانته مرتين المرة الأولى مساء يوم الخميس والثانية يوم الأحد صباحا وكلها قبل نشر الخبر حسب الصور المرفقة .والبلدية مستعده لمسحه مره ثالثة ورابعة وقت الحاجة والتواصل معناعلما بأن الطريق يقع بوادي , وشيء طبيعي أن يتعرض للجرف وقت الأمطار التي هطلت لمدة ٣ أيام .

في حين أن البلدية تعمل عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة ولم يتطلب من المواطن سوى إبلاغ عمليات البلدية بأي وقت ويتم التجاوب في حينه , أو الرجوع للبلدية لأخذ التفاصيل الصحيحة من قبل الإعلامي والصحيفة قبل النشر .

٤- تم قرن موضوع مسح الطريق بموضوع الاختبارات للطلبة وذكر بأن الطلبة يقطعون مسافة عشرات الكيلوات على أرجلهم لتضخيم الموضوع علما بأن طريق الجوة بالكامل لا يتجاوز الكيلوين تقريبا .

٥- ذكر بأن البلدية تقوم بمسح طريق عمالة البلدية وترك مطالبات المواطنين وهذا غير صحيح وعكس الواقع تماما , حيث فتحت البلدية أكثر من ٢٠ طريقا خلال يومين متواصلة وتم إنهاء كافة البلاغات الواردة بوقت قياسي ومنها بلاغات طريق الجوة وتم نشر ذلك في حينه .

وحيث أن طريق الجوة يمر عبر الوادي فإن البلدية تدرس حاليا تحديد المسار المناسب بالتنسيق مع رئيس مركز الجوه والمواطنين يكون خارج الوادي وإزالة أي تعدي في حرم الوادي وبعد تحديد المسار المناسب سوف تباشر البلدية فتح الطريق وسفلتته إن شاء الله .

وتتمنى البلدية من جميع الإعلاميين التواصل معها لأخذ المعلومات والتفاصيل الصحيحة , وكذلك على المواطن إبلاغ البلدية عبر العمليات والبلدية لن تتردد في خدمة جميع المواطنين وفي أسرع وقت .

ونرفق لكم عدد من الصور للطريق اثناء مباشرة البلاغات السابقة وكذلك كما يظهر اليوم الإثنين بعكس ما تم نشره .