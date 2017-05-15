 “الأمن الإلكتروني”: يؤكد إصابة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بفيروس “الفدية” | فيفاء أون لاين
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

“الأمن الإلكتروني”: يؤكد إصابة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بفيروس “الفدية”

“الأمن الإلكتروني”: يؤكد إصابة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بفيروس “الفدية”
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلن مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، اليوم (الاثنين)، أنه اكتشف تواصل العديد من الشبكات بالمملكة مع نطاقات مشبوهة على اتصال بهجوم فيروس “الفدية”، وبالتالي إصابتها بالفيروس.

وأوضح أنه من خلال التحقيقات والتحليل المتقدم، فقد تأكد للمركز إصابة عدد من جهات القطاعين الحكومي والخاص بالفيروس، بأضرار محدودة مقارنة بالأضرار العالمية في 150 دولة، وأن المركز أرسل توصيات لمختلف الجهات لكيفية التعامل مع الإصابة، ويتعاون معها لتجاوز آثارها.

وأضاف أنه نظرا لوجود نسخة معدلة من البرمجية الخبيثة، ما يؤدي لاستمرار الهجمة وإصابة شبكات جديدة، فيؤكد المركز على اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق التوصيات المرسلة منه، لمختلف الجهات لحماية شبكاتها من الإصابة، بالتواصل معه حال التعرض للهجوم، على موقعه www.ncsc.gov.sa .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*