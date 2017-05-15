“الأمن الإلكتروني”: يؤكد إصابة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بفيروس “الفدية”

أعلن مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، اليوم (الاثنين)، أنه اكتشف تواصل العديد من الشبكات بالمملكة مع نطاقات مشبوهة على اتصال بهجوم فيروس “الفدية”، وبالتالي إصابتها بالفيروس.

وأوضح أنه من خلال التحقيقات والتحليل المتقدم، فقد تأكد للمركز إصابة عدد من جهات القطاعين الحكومي والخاص بالفيروس، بأضرار محدودة مقارنة بالأضرار العالمية في 150 دولة، وأن المركز أرسل توصيات لمختلف الجهات لكيفية التعامل مع الإصابة، ويتعاون معها لتجاوز آثارها.

وأضاف أنه نظرا لوجود نسخة معدلة من البرمجية الخبيثة، ما يؤدي لاستمرار الهجمة وإصابة شبكات جديدة، فيؤكد المركز على اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطبيق التوصيات المرسلة منه، لمختلف الجهات لحماية شبكاتها من الإصابة، بالتواصل معه حال التعرض للهجوم، على موقعه www.ncsc.gov.sa .