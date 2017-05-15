“الفيفي” يتلقى التهاني بمناسبة سلامته من الاصابه

يتلقى البطل خالد بن حسن قاسم الحكمي الفيفي من منسوبي قواتنا البرية التهاني والتبريكات بعد مغادرته صباح السبت الماضي المستشفي العسكري بنجران عقب خضوعه لعدة عمليات جراحية وتحسن حالته الصحية.

وكان الفيفي قد اصيب مؤخرا في ميدان الشرف والبطوله بالحد الجنوبي أثناء صد محاولات تسلل لميليشيات الحوثي والمخلوع على حدود نجران .

حيث ادى انفجار مقذوف على مقربة منه الى اصابته بشضايا في انحاء متفرقه من جسده ، تم نقله بعدها بشكل سريع إلى المستشفى حيث اجريت له عدة عمليات لاستخراج الشضايا تكللت ولله الحمد بالنجاح .

طاقم العمل بصحيفة “فيفا اون لاين ” يحمدون الله على سلامة البطل خالد الفيفي متمنين له الشفاء العاجل .