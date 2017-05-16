” ادارة النشاط الطلابي  ” تعقد إجتماع برواد النشاط للتنسيق لحضور فعالية ختام ملتقى مكة الثقافي

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل يحفظه الله

وبناء على توجيهات سعادة مدير عام التعليم اجتمع مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ عوض العتيبي

وعموم مشرفي النشاط الطلابي بالإدارة بأكثر من 100 رائد نشاط على مستوى تعليم جدة .

وقد تم مناقشة آلية حضور رائد النشاط الطلابي برفقة طلابه إلى مقر حفل أمارة منطقة مكة المكرمة المقام بالصالة المغلقة لملعب الجوهرة .

وشدد مدير النشاط على أهمية إصطحاب الطلاب إلى مقر الحفل ومتابعة مجرياته والإستفادة بما يقدم فيه .

كما نوه إلى حرص المدير العام للتعليم الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي أن يكون تعليم جدة في مقدمة الحضور والمتابعة في ظل حضور مختلف القطاعات الحكومية .

فيما أوضح إلى حوافز لرواد النشاط المتفاعلين مع الفعالية،

تقديرا لجهودهم المميزة من قبل وخلال الفعالية .

كما بين العتيبي أن الحضور بالزي الرسمي للطلاب بعدد لا يقل عن خمسة طلاب ويكون في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء .

وتمنى التوفيق لرواد النشاط وظهورهم بالشكل الذي يحرص عليه قادة التعليم في منطقة مكة المكرمة وكذلك على مستوى الوزارة .

واختتم اللقاء بإجابة الأستاذ عوض العتيبي على إستفسارات رواد النشاط المتعلقة بحضور ختام فعالية ( # كيف _ نكون _قدوة )