هنا “10” تطبيقات للجوال توفر أموالك !

لم تعد الهواتف وسيلة للاتصال فحسب، فمع انتشار الهواتف الذكية والتنافس بين الشركات لابتكار تطبيقات جديدة تجذب المستهلكين، أصبح الهاتف وسيلة يمكن من خلالها القيام بالعديد من المهام لتسهيل حياة الأشخاص.

وقام فريق موقع “MONEY” بفحص عشرات التطبيقات (والمواقع الإلكترونية في الأماكن التي تقل فيها التطبيقات)، وقام بعمل قائمة تتضمن أهم التطبيقات في 7 مجالات خاصة بالحياة المالية وهي السفر، رصد الأموال والمنزل، التخطيط للتقاعد، التسوق، الكلية، والاستثمار.

ويمكن لهذه القائمة أن تفيد شريحة كبيرة ومتنوعة من الأشخاص بفضل تنوع التطبيقات في عدة مجالات.

1- Rome2Rio

بمجرد وضع وتحديد وجهة المستخدم على هذا التطبيق، يقترح التطبيق العديد من خيارات وسائل النقل للذهاب إلى هذه الوجهة والوقت التقريبي الذي يتخذه الطريق عبر كل وسيلة، يمكن استخدامه في جميع أنحاء أوروبا لتحديد الوقت الذي تستغرقه الرحلة.

2- Mobile Passport

هو تطبيق مُصرح به من قبل الحكومة الأمريكية، يُسهل إنهاء الإجراءات الجمركية بصورة أسرع عند العودة، يتم التعامل مع هذا التطبيق بإدخال المعلومات الشخصية وبيانات جواز السفر والتقاط صورة سيلفي.

3- Google Translate

هناك العديد من أدوات الترجمة المتوفرة في السوق، إلا أن سماته تجعله أفضل التطبيقات المجانية، إذ يتمكن التطبيق من ترجمة الكلمات والجمل والفقرات إلى 100 لغة، كما يترجم التطبيق إلى أكثر من 52 لغة حين لا يكون متصلاً بالإنترنت، ويمكن التقاط صور عبر كاميرا الهاتف لترجمة اللافتات في الشوارع وقوائم الطعام، ويعمل التطبيق بشكل أفضل مع الخطوط البسيطة غير المزخرفة.

4- Level Money

يساعد هذا التطبيق على تجنب الإنفاق الزائد، إذ يحسب حجم الأموال التي ينبغي إنفاقها يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا، ويبدأ بتحديد مبلغ يشمل جوانب الإنفاق الضرورية مثل الإيجار والمرافق ومبلغ خاص بالادخار المُخطط له، وما يتبقى هو المبلغ الذي يمكن إنفاقه، ويمكن ضبط تنبيه للتحذير عندما يكون 25% فحسب من هذا الرصيد متبقيًا.

5- Digit

يسهل هذا التطبيق عملية الادخار، لأنه يقوم باقتطاع جزء من الأموال الموجودة في الحساب الجاري ما بين 10 و30 دولارًا مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، ويُرسلها إلى الحساب المصرفي الذي يمكن سحب الأموال منه في أي وقت، وهناك رسائل يومية تُخبر المستخدم برصيده في الحساب الجاري، ويمكن توجيه التطبيق ليزيد أو يقل من حجم الأموال المُدخرة.

6- Wallaby

يساعد هذا التطبيق على تحديد أفضل نوع بطاقة يمكن استخدامها وفقًا لنوع العمليات التجارية لتحقيق أعلى مكسب في العملية، وهو تطبيق مفيد لعمليات الشراء عبر الإنترنت.

7- Houzz

يوفر هذا التطبيق الكثير من الوقت والمجهود على من يرغبون في تجديد ديكور المنزل، فبدلاً من البحث بين أكوام المجلات والكتب يوفر هذا النطبيق ملايين الصور من مصنعي المفروشات والمصممين، ويمكن معرفة سعر المنتج بالضغط على الصورة، كما يمكن شراؤه مباشرة عبر التطبيق، ويمكن حفظ أفضل الصور للمنتجات والأفكار في “Ideabook” حتى لا تُفقد وسط آلاف الصور.

8- MagicPlan

يمكن هذا التطبيق من معرفة ما إذا كان حجم الأثاث الذي يفكر المستخدم في شرائه مناسبا للغرفة أم لا، فمن خلاله يمكن التقاط صور للغرفة عبر الهاتف، وإضافة أبعاد الأثاث مثل الأريكة أو الكراسي، إما يدويًا أو بالتصوير، وتسمح النسخة المجانية من التطبيق بإنشاء تصميم لغرفة أساسية، أما في حالة الرغبة في إرسال نسخة كاملة PDF ينبغي دفع 2.99 دولار.

9- Paribus

يتتبع هذا التطبيق أسعار المنتجات التي تم شراؤها، والتي ما إذا انخفض سعرها عقب شرائها يطلب تلقائيًا من المتجر استرداد فرق السعر، ولا يدفع المستخدم اشتراكًا في التطبيق، لكن التطبيق يحصل على 25% من المبالغ المستردة، حسب ارقام.

10- Amazon

يعد أكبر متاجر التجزئة الإلكترونية في العالم والذي يبيع كل شيء تقريبًا، وهو تطبيق مفيد للغاية يمكن من خلاله معرفة معلومات عن أي منتج يقوم المستخدم بفحصه ومعرفة سعره، كما يمكن الاستفادة من آراء المستخدمين على الموقع والمقارنة بين المنتجات المعروضة.