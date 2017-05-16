أمير جازان يرعى احتفال تكريم اللواء المتقاعد الدويسي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء يوم الأربعاء القادم حفل أهالي منطقة جازان لتكريم اللواء ناصر بن صالح الدويسي مدير شرطة منطقة جازان السابق بمناسبة تقاعده. وذلك بالقاعة الكبرى بفندق الريديسون بلو بمدينة جازان أوضح ذلك عضو اللجنة المنظمة والمنسق العام للاحتفال الأستاذ طلال مجممي مشيرا إلى أن احتفال أهالي منطقة جازان للواء المتقاعد الدويسي يشتمل على كلمة لشرطة منطقة جازان يلقيها مدير شرطة المنطقة ورئيس لجنة الاحتفال اللواء ناصر بن سعيد القحطاني يليها كلمة أهالي منطقة جازان يلقيها بالإنابة عنهم الأستاذ علي بن موسى زعلة محافظ صبيا والمتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان .. ثم تتوالى فقرات الحفل المتنوعة بهذه المناسبة والتي تشتمل على قصيدة شعرية للشاعر الأستاذ محمد بن حسن الفيفي يليها لوحة وطنية انشادية ثم قصيدة نبطية لشاعر الأمن العريف حسن الجوهري ثم يلقى المحتفى به اللواء المتقاعد ناصر بن صالح الدويسي كلمة بهذه المناسبة .. وفي الختام يتفضل راعي الاحتفال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان بتكريم المحتفى به وفريق العمل المنظمين للاحتفال ..

Share on: whatsapp