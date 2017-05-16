وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف على مسمى:

أخصائي ثانٍ الخدمات الغذائية: درجة البكالوريوس في (التغذية، وعلم التغذية، وإدارة الخدمات الغذائية)، أو أي مجال وثيق الصلة.

أخصائي ثالث الخدمات الغذائية: درجة البكالوريوس في (التغذية، وعلم التغذية، وإدارة الخدمات الغذائية)، أو أي مجال وثيق الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم، وحتى 22 أيار/ مايو الجاري.

وأشار المستشفى، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنا