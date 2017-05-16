القرني عضوا في جمعية ترابط الخيرية

حصل الاستاذ فهد بن محمد القرني رئيس مجلس إدارة مجموعة المشير العالمية للخدمات الامنية سفير النوايا الحسنة بالأمم المتحدة ورجل الاعمال المعروف على عضوية الجمعية العمومية لجمعية ترابط والتي تعنى برعاية المرضى بالمنطقة الشرقية وذلك نظير مايقدمه من دعم خيري في المجالات الانسانية في العديد من الجمعيات.

وتعد جمعية ترابط من الجمعيات التي تقدم رسالة خيرية مهمة في تقديم العون للمرضى المحتاجين وذويهم مما يخفف من معاناتهم المادية والاجتماعية والنفسية ،

من جانبها شكرت جمعية ترابط القرني على انضمامه للجمعية وتقديم دعمه لها وان يكون ذلك في ميزان حسناته ، فِي المقابل شكر الاستاذ فهد القرني هذه الثقة التي منحتها له جمعية ترابط والتي تعد من الجمعيات المهمة وذات الرسالة السامية التي تقدم الخير والعون لمرضى المنطقة الشرقية .