أدى تساقط صخور كبيرة صباح اليوم الثلاثاء إلى انقطاع طريق ذراع آل يحيى ، ولم تسجل أي أصابات بشرية ولله الحمد .
وتشهد محافظة فيفاء هذه الأيام أمطار غزيرة تسببت في تساقط الصخور وبعض الإنقطاعات والإنهيارات في عدد من المواقع ، فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار على المرتفعات الجنوبية خلال الساعات القادمة.
كما جددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرها للمواطنين من الإقتراب لبطون الأودية.
بالصور .. انهيارات صخرية في ذراع آل يحيى بفيفاء
أدى تساقط صخور كبيرة صباح اليوم الثلاثاء إلى انقطاع طريق ذراع آل يحيى ، ولم تسجل أي أصابات بشرية ولله الحمد .
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