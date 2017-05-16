 بالصور .. انهيارات صخرية في ذراع آل يحيى بفيفاء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

بالصور .. انهيارات صخرية في ذراع آل يحيى بفيفاء

بالصور .. انهيارات صخرية في ذراع آل يحيى بفيفاء
عبدالرحمن يحيى الفيفي - فيفاء

أدى تساقط صخور كبيرة صباح اليوم الثلاثاء إلى انقطاع طريق ذراع آل يحيى ، ولم تسجل أي أصابات بشرية ولله الحمد .
وتشهد محافظة فيفاء هذه الأيام أمطار غزيرة تسببت في تساقط الصخور وبعض الإنقطاعات والإنهيارات في عدد من المواقع ، فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار على المرتفعات الجنوبية خلال الساعات القادمة.
كما جددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرها للمواطنين من الإقتراب لبطون الأودية.

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