بالصور .. انهيارات صخرية في ذراع آل يحيى بفيفاء

أدى تساقط صخور كبيرة صباح اليوم الثلاثاء إلى انقطاع طريق ذراع آل يحيى ، ولم تسجل أي أصابات بشرية ولله الحمد .

وتشهد محافظة فيفاء هذه الأيام أمطار غزيرة تسببت في تساقط الصخور وبعض الإنقطاعات والإنهيارات في عدد من المواقع ، فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار على المرتفعات الجنوبية خلال الساعات القادمة.

كما جددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرها للمواطنين من الإقتراب لبطون الأودية.

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