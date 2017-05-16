الشُرطة .. تُطيح بـ 3 سعوديين سلبوا عدداً من الصيدليات

ألقت الجهات الأمنية بالرياض القبض على ثلاثة أشخاص سعوديي الجنسية تخصّصوا في سلب الصيدليات، وذلك عقب كمين محكم حيث أقرّوا بارتكاب 5 عمليات، وتمّ التحفظ عليهم رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيّدة ضدّ مجهول.

تفصيلاً؛ صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورّطين في قضايا سرقة الصيدليات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال تحت تهديد السلاح.. عليه؛ فقد قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بوضع الخطط الأمنية المناسبة وزرع المصادر السرية بين أوساط المشتبه فيهم والأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة.

ووفقاً لما تمّ اتخاذه من إجراءات فقد توافرت معلوماتٌ تشير إلى تورُّط ثلاثة أشخاص بالوقوف خلف تلك الجرائم, وأسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهم في كمين مُحكم (سعوديي الجنسية / جميعهم في العقد الثالث من العمر), وبسماع أقوالهم المبدئية أقرّوا بارتكاب عمليات سرقة، وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيّد في سجل البلاغات لدى عددٍ من مراكز الشرط شرق العاصمة موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

تمّ التحفظ على الجناة رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيّدة ضدّ مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.