خبير جوي .. الحالة الماطرة تتجدد غدًا وتتسم بالغزارة

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني: عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوية اليوم الثلاثاء على المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية باتجاه الطائف، الباحة، عسير، جازان وما حولها من مناطق – بمشيئة الله -، وتكون في مجملها متوسطة مصحوبة بالأمطار الغزيرة وحبات البَرَد.

وتابع الجهني: الحالة تتجدد فرصها غدًا الأربعاء على المناطق ذاتها، وتستمر أيامًا عدة مع نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الغربية والجنوبية الغربية. أما السُّحب الرعدية فستكون باتجاه الغرب؛ لذلك من المتوقع أن تستفيد التهامة وغرب الباحة وشرق مكة والمدينة خلال الأيام القادمة – بمشيئة الله -.

وأضاف الجهني: الحالة ربيعية بامتياز، وهي ناتجة من اقتراب موجات علوية، ووجود تبريد مثالي، يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة؛ ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سحب شاهقة الارتفاع غزيرة المطر – بمشيئة الله -، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتساقُط كثيف لحبات البَرَد.