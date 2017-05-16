تعليم جازان يكرم معلماً كافأ طلابه المتفوقين بـ دراجات هوائية

كرمت الإدارة العامة العامة للتعليم بمنطقة جازان المعلم أحمد اليتيمي مربي الصف الأول بابتدائية اللاوات بالعارضة.

وأشاد المساعد للشؤون المدرسية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان علي السهلي أثناء تكريم المعلم اليتيمي بالدور الكبير الذي يقوم به المعلمين والمعلمات في المدارس سواء من عملية شرح الدروس وتقديمها بشكل مبسط وباستخدام التقنيات الحديثة في التعليم والاستراتيجيات، وإلى الدور الآخر الذي يقومون به في عملية تشجيع وتحفيز طلابهم عند اجتيازهم واتقانهم للمهارات في دراستهم بالمدارس، مؤكدا إلى أن ما قام به المعلم اليتيمي يضاف إلى سجله الذي يحظى بالتميز سواء على مستوى عمله كمعلم داخل فصله الدراسي أو كمربي في سائر برامج وفعاليات المدرسة.

ويأتي هذا بعد تكريم المعلم طلابه في الصف الأول بتقديم هداية عينية لهم لتفوقهم في مناهجهم الدراسية ونجاحهم وانتقالهم إلى الصف الثاني الابتدائي، حيث قدم المعلم لكل طالب دراجة هوائية بعدد إجمالي بلغ 24 دراجة.