بلدية محافظة ضمد تؤكد جاهزيتها للتقلبات الجوية والمدني يحذر المواطنين الاقتراب من الاودية والسيول

أكد رئيس بلدية محافظة ضمد الاستاذ / عبدالعزيز بن محمد الشعبي ، لدى وقوفه ميدانيا على بعض الاضرار الناتجة عن هطول الامطار على المحافظة وعلى المنطقة بشكل عام أن البلدية جاهزة ومستعدة لمواجهة الحالات الماطرة والتقلبات الجوية وسخرت إمكانياتها بإدارة الصيانة والتشغيل وبكافة الكوادر والمعدات ، تحسباً لأي طارئ لا قدر الله ، كما تعمل البلدية على الحد من الآثار المترتبة لهطول الأمطار و عملت على رفع العقوم الترابية لبعض الأماكن المحتاجة في القرى وإصلاح أعطال الكهرباء لبعض مرافق البلدية المتأثرة جراء الامطار التي شهدتها المنطقة مؤخرا

من جهة أخرى حذر مدير إدارة الدفاع بمحافظة ضمد الرائد محمد بن علي فاتك “بالاخوة المواطنين والمقيمين من خطورة التنزه في بطون الاودية ومجاري السيول وبالقرب من المستنقعات نظرا لما تشهد مناطق المملكة هذه الايام من امطار وسيول وما يترتب على ذلك من مخاطر مثل الانزلاقات الارضية والغرق وحث على الانتباه اثناء القيادة او السير على الاقدام وعدم المشي في اماكن غير معروف عمق المياه بها او محاولة عبور مجاري السيول مهما كانت المياه فيها قليلة.

كما حذر من السباحة في الاودية والمستنقعات المائية او ترك الاطفال اثناء التنزه بالقرب منها دون مراقبة وان يلتزم الجميع باتباع تعليمات وارشادات رجال الدفاع المدني

ووجه سعادة رئيس بلدية محافظة ضمد الاستاذ عبدالعزيز الشعبي جميع زملائه على بذل المزيد من الجهود والاستعداد التام خدمة للمواطنين والمقيمين في المحافظة والقرى التابعة لها وأشاد سعادته بأعمال فرقة الكوارث والأزمات بالبلدية ومايقمون بها من أعمال واضحة يشكرون عليها ، كما حث المواطنين في حالة حدوث أي طارئ بالإتصال على الرقم الموحد (٩٤٠) وأنهم سيقومون بعمل اللازم وتمنى سعادته السلامة والتوفيق للجميع.